Kiska opäť Ficovým rivalom: Uvidíme starý scenár aj v parlamentných voľbách? Prezidentovi nič nebráni

Po tom, čo Kiska oznámil, že sa chce naďalej aktívne venovať politike, sa okamžite rozbehli špekulácie okolo jeho politickej budúcnosti. Do hry sa dostali dve možnosti. Buď sa spojí s už existujúcou stranou, alebo založí stranu sám. Či už to bude jedno, alebo druhé, podľa našich informácií je isté, že sa Kiska volieb zúčastní. A to aj v prípade, ak by išlo o predčasné voľby.

Kiska už znova kandidovať nebude

V koaličných aj v opozičných kuloároch sa šepkalo, že Kiska sa chystá znova kandidovať na prezidenta. Tieto hlasy sa ozvali tesne po tom, ako Robert Kaliňák v rámci svojej „bodky za Vietnamcom“ oznámil, že pokiaľ by znova kandidoval Kiska, určite by šiel do volieb ako prezidentský kandidát Smeru. To sa mu však nesplní. „Platí to, čo prezident oznámil už v máji a teda, že nebude kandidovať na prezidenta,“ zopakoval pre Topky po niekoľkýkrát prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Ficov staronový rival

Stále sa hovorí aj o možnosti predčasných volieb, čo však odmietajú takmer všetci politici. Podľa našich informácií sa Andrej Kiska parlamentných volieb určite zúčastní. Či už v riadnom termíne, alebo v predčasnom. Nič mu v tom nebráni. Zdá sa, že prezident je pokojný a plne pripravený na všetky alternatívy. Robert Fico tak bude mať staronového rivala.

Uvidíme, či sa bude opakovať scenár Fico versus Kiska z prezidentských volieb z roku 2014. Mnohí však hovorili, že úradujúci prezident by sa nemohol predčasných volieb zúčastniť ako stranícky kandidát. Ústavní právnici však v tomto nevidia formálne žiadnu prekážku. Ústava SR ani iný zákon totiž prezidentovi nezakazuje, aby kandidoval v parlamentných voľbách alebo aby založil politickú stranu, či kandidoval na listine inej politickej strany.

Kiskovi nič nebráni

„Musím konštatovať, že v zmysle platnej ústavnej úpravy SR, podľa môjho názoru, prezidentovi nič ústavne nebráni okrem zaužívanej ústavnej tradície kandidovať v parlamentných voľbách,“ uviedol pre Topky ústavný právnik Peter Kresák. Výkon funkcie prezidenta je však nezlučiteľný s výkonom funkcie poslanca parlamentu. Po zvolení by sa musel prezident svojej funkcie vzdať.

Podľa Kresáka i ostatných odborníkov však platí istá ústavná obyčaj, resp. isté zásady politickej etiky. Prezident by sa podľa nich mal svojho mandátu vzdať najneskôr deň predtým, než oficiálne a verejne vyhlási, že sa chystá kandidovať v parlamentných voľbách.

Prezident by mal dodržiavať zásady politickej etiky

„Doposiaľ sa totiž, v zmysle tradičného chápania postavenia hlavy štátu v parlamentnej forme vlády (podobne ako v monarchiách), hlava štátu vzdávala členstva v politickej strane (viď Kováč, Schuster, Gašparovič) s okamihom nástupu do funkcie,“ pripomína Kresák. „Mám teda pocit, že už máme v SR ústavnú obyčaj, ktorá síce nie je explicitne upravená v právnom poriadku, ale ktorá si zaslúži rešpektovanie,“ uviedol.

Rovnako je z hľadiska odborníkov neakceptovateľné, aby prezident inicioval proces zakladania vlastnej politickej strany bez toho, aby sa predtým vzdal svojho mandátu. „Ak by k tomu došlo, mala by sa hlava štátu s takouto ambíciou najprv vzdať svojho súčasného postavenia a potom, samozrejme, môže pôsobiť stranícky a politicky, ako uzná za vhodné,“ dodal Kresák. Kiska doteraz svoje ďalšie pôsobenie v tejto oblasti nekomentoval.

Jeho politická budúcnosť sa doteraz spájala s novo založenými stranami Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia. Dodnes však nie je známe, či sa Kiska k niektorej zo strán rozhodne pridať, alebo založí vlastnú stranu. V nadväznosti na tieto informácie označil líder SaS Richard Sulík Kisku za rozbíjača pravice. Rozumnejšie by vraj bolo, ak by sa spojil s niektorou z už existujúcich strán. Smer opakovane označuje Kisku za daňového podvodníka a Kaliňák sa s ním chce súdiť. Kiska však zostáva pokojný. To, ako sa rozhodne, sa dozvieme zrejme až pred koncom jeho mandátu.