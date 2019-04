ROZHOVOR s prezidentom Andrejom Kiskom: Musíme prevziať moc od Smeru, som pripravený na boj

Vy ste po komunálnych voľbách oznámili, že plánujete v politike ostať. Odvtedy uplynulo pár mesiacov, padlo už veľa možností. Dnes ráno ste oficiálne potvrdili, že založíte stranu. Založíte ju sám alebo sa plánujete s niekým spájať?

Vzhľadom na svoje životné skúsenosti a všetko, čím som prešiel si myslím, že je lepšie dlhšie uvažovať, dlhšie premýšľať. V stredu som oznámil, že politickú stranu založím. Človek stranu vždy zakladá s tímom ľudí.

Keď som v tom medzičase uvažoval, stretával som sa s mnohými ľuďmi, stretával som sa so skúsenými a dobrými politikmi, s odborníkmi, s mladými perspektívnymi ľuďmi a mnohých som sa pýtal, či majú chuť do toho projektu ísť. Povedali áno, veríme vám a ak vy do toho pôjdete, my do toho pôjdeme s vami. Takže ten základný tím sa veľmi pekne ukázal, preto som už mohol s jasnou myšlienkou povedať áno, založíme politickú stranu a presné mená, názov strany a všetky detaily poviem 17. júna, keď skončím vo funkcii prezidenta.

Čiže máte už jasnú predstavu, ako sa bude strana volať, koľko bude mať približne členov...

Áno. Len za prvých 24 hodín od momentu, keď som oznámil, že založím politickú stranu sa nám prihlásilo asi desaťtisíc ľudí, ktorí by chceli tomuto projektu pomôcť. Pravdaže, všetci sa možno nestanú členmi strany, ale už len to, koľko ľudí sa prihlásilo, je signálom toho, že tu je ochota pomôcť zmeniť našu krajinu a že ľudia si novú stranu želajú. Stranu chcem budovať zdola, cez ľudí, ale aj sám aktívne oslovujem ľudí. Hovorím im, kto chcete slušné a spravodlivé Slovensko, poďte k nám. Musíme prevziať moc a zmeniť našu krajinu.

A je tu možnosť, že by ste sa v budúcnosti spojili s inými, už existujúcimi stranami?

Som presvedčený, že sa musíme spájať, pretože nakoniec musíme prevziať moc od strany Smer, ktorý ju má už takmer 12 rokov. V akej forme, kto s kým spojí, kedy sa spojí, to je na ďalšie diskusie s predsedami politických strán, ktorí sú hodnotovo orientovaní tak ako ja.

Predseda strany SaS Richard Sulík sa v minulosti vyjadril, že ak založíte stranu sám a nespojíte sa so žiadnou inou, tak je to trieštenie pravice. Je to podľa vás tak?

Posledný prieskum, ktorý vyšiel pre pár dňami, ukázal, že som najdôveryhodnejší politik. Upierajú sa na mňa oči mnohých ľudí, ktorí mi veria. Som presvedčený, že vstupom do politiky dokážem osloviť ľudí, ktorí by možno ani nikdy neprišli voliť alebo nevedia koho voliť a sú frustrovaní.

Je pravdou, že som sa rozprával aj s Progresívnym Slovenskom, aj so stranou SPOLU. Stál som stál pri zrode ich dnešnej koalície a držím im palce. Je pravdou, že som dostal aj obrovskú ponuku od predsedu strany SaS Sulíka na vstup do jeho strany. Na záver som to vyhodnotil tak, že pre našu krajinu bude najlepšie, ak vznikne nový subjekt. Subjekt, ktorý sa opiera o dôveru v moju osobu. Subjekt, ktorý spojí to dobré zo starého a perspektívne z mladého.

Čiže máte ambíciu byť predsedom strany.

Áno, určite chcem byť predsedom strany.

... a ak by sa náhodou stalo, že zvíťazíte vo voľbách, chceli by ste byť aj premiérom?

Je ešte zbytočné hovoriť o tom, kto bude premiérom. Politikov, ktorí sa ešte pred voľbami videli byť premiérmi sme tu už videli viac. Vieme, ako to dopadlo. Dnes je úlohou spojiť demokratické sily na Slovensku a prevziať moc od strany Smer.

Máte nejaké kritérium na výber členov vašej strany?

Ako som vám spomínal, vyberáme členov tak, že ich oslovujeme, resp. ľudia oslovujú mňa. Sú to všeobecne známi ľudia, ktorí sú čitateľní a o ich hodnotách niet čo pochybovať. Sú to skutočne skúsení profesionáli v politike alebo v odborných profesiách, o ich hodnotách som nikdy nezapochyboval a stotožňujú sa s mojimi hodnotami.

Cez web sa mi za 24 hodín ozvalo desaťtisíc ľudí, ktorí by nám chceli pomôcť. Tam, samozrejme, budeme musieť mať vstupný filter, aby skutočne do tohto projektu šli ľudia, s ktorými budem svoje hodnoty môcť zdieľať.

Budú vo vašej strane aktívni politici alebo aj takí, ktorí už nepôsobia v politike?

Snažím sa vybrať a nájsť ľudí, ktorí v minulosti ukázali profesionalitu politickú alebo odbornú, ale konkrétne mená a ďalšie podrobnosti oznámim až po 17. júni.

Podľa posledného prieskumu by vás a vašu stranu pravdepodobne podporilo až 40 percent ľudí. Ste najdôveryhodnejším politikom. Dáva vám to nádej na úspech?

Výsledky prieskumov treba vždy brať s pokorou. Z pohľadu dôveryhodnosti je však ten signál jasný. Aktuálna dôvera 57 percent ľudí k mojej osobe je veľmi vysoká a je to tak dlhodobo. To je to, o čo sa opieram, to je to na čom staviam, no žiadna strana nesmie stáť na jednej osobe. Strany, ktoré sa točia okolo jednej osoby nie sú dobré ani z dlhodobého pohľadu. Preto treba okolo lídra budovať tím schopných a čestných ľudí, ktorí budú tvoriť stranu ako takú.

A myslíte si, že by ste mali šancu poraziť najsilnejšiu stranu Smer?

Som presvedčený a ukázali to aj prezidentské voľby, že pokiaľ sa spoja strany, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty, máme veľkú šancu odstaviť Smer od vlády. Ukazuje sa, že predseda strany Smer je ochotný uvažovať o koalícii s fašistami, a to je veľké nebezpečenstvo pre Slovensko. To dosť zásadne mení politickú mapu a ukazuje, čo sa asi bude diať po ďalších voľbách.

Máme tiež informácie z terénu, že Harabin chodí a pripravuje svoju novú politickú stranu. Predseda strany Smer s ním úzko spolupracoval, bol členom jeho vlády a som presvedčený, že s ním chce spolupracovať aj v budúcnosti a je ochotný s ním ísť do koalície. Mení sa tým rozloženie politických síl, a preto si musia strany, ktoré chcú slušné a demokatické Slovensko bližšie spolupracovať.

V poslednej dobe sa naozaj v kuloároch hovorí o tom, že Smer rokuje so stranou Mariana Kotlebu. Predseda strany to síce odmieta, hovorí, že žiadna hrádza proti extrémizmu nepadla. Na druhej strane však hovorí o fackách liberalizmu, o hrozbe ultraliberazmu na Slovensku... Myslíte si, že je to hrozba alebo sa len vládna koalícia bojí, pretože im ubúdajú voliči a klesajú preferencie?

Ľudí treba posudzovať podľa ich činov a nie podľa ich rečí... a činy ukazujú jasne. Videli sme spoločné rokovanie a hlasovanie Smeru v parlamente s kotlebovcami. To ukazuje, že je pripravený s nimi aj vládnuť.

Myslím, že problémom dnešnej doby nie je žiadna diskusia o... ako ste to nazvali?

... hrozbe ultraliberalizmu, ako povedal pán Fico...

O hrozbe ultraliberalizmu (smiech). Problémom dnešnej doby je prepojenie talianskej mafie na Úrad vlády SR, na najbližších pracovníkov bývalého predsedu vlády. Aj to, čo sa deje okolo Kočnera, prepojenia na špičky nášho politického života. To je problém. Rovnako aj strata dôvery ľudí v spravodlivosť a štát ako taký. O tomto treba hovoriť.

Čiže vy by ste zrejme túto tému na mieste Fica komunikovali inak. On popiera, žeby s Vadalom komunikoval, popiera, žeby bola napojená mafia na Úrad vlády.

Už som verejne povedal, že tajná služba dlhé roky monitorovala taliansku mafiu na východnom Slovensku, čo som si prečítal v jej správe, ktorú som si vyžiadal. Roky o tom SIS nepochybne informovala bývalého ministra vnútra (Roberta Kaliňáka, pozn. red.) Týchto správ bolo za niekoľko rokov asi desať alebo dvanásť. V tej správe bolo rok po roku napísané, čo SIS zistila o talianskej mafii. Od machinácií s eurofondami, o drogách, o všetkom. Nič sa nedialo. Až vražda dvoch mladých ľudí zrazu rozhýbala našu spoločnosť a aspoň časť talianskej mafie na východe už nie je.

Toto je strašne bolestivý príbeh našej krajiny a s tým sa musíme vyrovnať. Každý deň prenikajú nové informácie z Talianska a ja sa až obávam, že čo sa zase zjaví. Či od Kočnera, či z Talianska. Čo zase nové príde, lebo tá nedôvera rastie a potom ľudia volia extrémizmus. Je to taký vzdor, znechutenie z politiky a z politikov narastá a presne tieto kauzy pôsobia ako vietor do plachiet extrémizmu v našej krajine.

Šéf Smeru zareagoval na založenie vašej strany. Síce vám gratuluje k tomu, že zakladáte stranu, na druhej strane hovorí, že je to „vaša snaha zamiesť kauzy pod koberec“. Čo na to hovoríte? Ficove útoky na vašu osobu nie sú novinkou.

Od predsedu strany Smer som si už vypočul toľko útokov a urážok: od scientológa cez úžerníka, pašeráka s diamantmi, podvodníka... Myslím si, že ho už žiadny občan na Slovensku neberie vážne a vidieť to aj z toho, že jeho dôveryhodnosť klesla už aj pod Kotlebu. Myslím si, že jeho názory už žiaden seriózny človek na Slovensku neberie vážne. Takže, nech si hovorí, čo chce.

Vyzerá to teda tak, že ste pripravený na predvolebný boj.

Pravdaže. Ja som smeráckym útokom a hádzaniu špiny na moju hlavu vystavený už roky. Takže neočakávam, že by sa malo diať niečo iné a som pripravený.

Pred pár dňami šéf Smeru opäť vytiahol vašu kauzu KTAG. Vy sám ste povedali, že ak by vás stíhali a obvinili, hrozí vám trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. Počítate s tým, že vás v tejto kauze obvinia?

Snaha o pomstu predsedu strany Smer za to, že nevyhral prezidentské voľby, že musel odstúpiť aj z postu premiéra, je obrovská. Práve na jeho príklade je vidieť, ako je naša štátna moc zneužívaná. Človek už dnes nemôže veriť ani štátnym orgánom pod vplyvom Smeru, a to je smutné. Zaťahujú ich do politických hier a nemajú problém útočiť ani na prezidenta. Ako sa potom cíti akýkoľvek občan?

Treba tiež zopakovať, že bolo zverejnených viacero názorov a rozborov od daňových audítorov a ďalších odborníkov, ktorí sa tomu prípadu venovali a tí jasne skonštatovali, že toto je absolútne politicky vykonštruovaný proces. Dvom vyšetrovateľom, ktorí skonštatovali, že sa nič neudialo, boli prípad odobrali. Tretí konečne urobil, čo chceli. To sú veci, ktoré aj vo mne vyvolávajú obrovské rozhorčenie a čo sa bude diať ďalej... Ja len môžem veriť a dúfať v skutočnú spravodlivosť a nie vo vykonávanie pomsty predsedom strany Smer.

Spomínali ste, že vždy, keď sa rozprávate s predsedom strany Smer, vždy pri tom niekto je a nikdy to neprebieha medzi štyrmi očami. Zrejme je váš vzťah o takej, povedzme, nevraživosti aj osobne a nie je to tak len pred kamerami.

Ani v prezidentskej kampani, ani počas výkonu funkcie prezidenta som nikdy na nikoho neútočil. Toto nie je môj štýl a ani slovník. Neslušnosť a arogancia, s akou vystupuje, je nehodná funkcie premiéra, aj keď bývalého, tejto krajiny. Ale ako som povedal, občania mu to dali pocítiť v dôveryhodnosti aj v poklese preferencií strany Smer. Smer sa nám už zvnútra rozpadáva pred očami. To všetko spôsobuje jeho vnútorný problém so mnou, ale nemá zmysel to komentovať.

Keď sa vrátime k vašej strane, vyjadril sa aj predseda vlády Peter Pellegrini. Hovoril, že „si nevie predstaviť, ako to zvládnete vzhľadom na svoj týždenný program“ a „či si uvedomujete, že byť predsedom strany a nedajbože premiérom je absolútna zmena života“. Máte to už, ako povedal premiér, vo svojom vnútri vysvetlené?

(smiech) Vo svojom živote som prežil obdobia, kedy som riadil stovky zamestnancov, tisícky odberateľov a dodávateľov. Robil som 12 hodín denne, preto moje firmy vyrástli a darilo sa im. Aj práca v prezidentskom úrade, možno sa to niekedy nezdá, je veľmi náročná. Čašto sa mi stáva, že končím po 22:00. Tento týždeň to bolo niekoľkokrát.

Viete, na to, aby človek dobre vykonával svoju prácu, potrebuje dve veci – schopnosti a motiváciu. Či mám na to schopnosti, to musia posúdiť ľudia. Motiváciu mám obrovskú. Chuť zmeniť kvôli našim deťom, kvôli všetkým našim ľuďom túto krajinu k lepšiemu, je obrovská. Som pripravený dať do toho všetky svoje sily.

S akými pocitmi budete opúšťať prezidentský palác? Pretože predseda strany je predsa len vystavený väčšiemu predvolebnému boju či tlaku ako prezident.

Odchádzať budem s pocitom, že som robil všetko preto, aby som ľudí, ktorí ma volili, nesklamal. Vždy som sa snažil byť hlasom ľudí. Poukazoval som na mnohé veci, kde štát zlyháva, na to, kde dochádza ku krivdám. Zastával som sa sociálne najslabších. Zoberte si kauzu Čistý deň, o ktorej som hovoril s ministrom práce trikrát, rovnako o jasličkovom zákone, riešil som aj problematiku znevýhodnených slobodných mamičiek a mnohé iné každodenné problémy ľudí. Vždy som sa snažil byť hlasom tých, ktorých je na Slovensku málo počuť alebo ich politici nechcú počuť. Dúfam, že aj stupeň dôvery dokazuje, že som týchto ľudí nesklamal.