Beblavý: Danko odmieta financie na modernizáciu letísk, chce vyvolať predčasné voľby

BRATISLAVA - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko odmieta financie na modernizáciu letísk, pretože chce vyvolať predčasné voľby. Uvádza to v tlačovej správe hovorkyňa koalície Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia Silvia Hudáčková s tým, že takúto informáciu má poslanec NR SR a líder strany Spolu Miroslav Beblavý zvnútra koalície.

"Pre klesajúce preferencia sa totiž obáva, že by sa v riadnom čase konania volieb nemusel dostať do parlamentu," píše sa v tlačovej správe. Podľa koalície Progresívne Slovensko a Spolu to potvrdzuje aj predchádzajúci súhlas SNS s prijatím týchto financií od našich spojencov. Predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko kritizoval premiéra Petra Pellegriniho za nečinnosť a neschopnosť sa jasne postaviť doma za naše členstvo v Európskej únii a NATO, a snahu zachrániť významnú investíciu, ktorá by pomohla našej armáde.

Miroslav Beblavý a Ivan Štefunko Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Podľa informácií Beblavého zvnútra vládnej koalície sa Andrej Danko v obave, že sa jeho strana nedostane do parlamentu, pokúša vyvolať predčasné voľby. "V snahe zachrániť si vlastnú politickú kariéru neváha obetovať budúcnosť Slovenska. Potvrdzuje to aj fakt, že ešte prednedávnom SNS nemala žiaden problém s investíciou USA do rekonštrukcie letísk a vydávalo ju za vlastný úspech," uvádza.

Ohrozuje bezpečnosť Slovenska​

Andrej Danko spolu s vedením ministerstva obrany podľa koalície PS a Spolu ohrozuje bezpečnosť Slovenska. „Dlhodobo spochybňuje postavenie SR v EÚ a NATO, chodí v predklone do Moskvy a správa sa ako agent ruských záujmov. Odmietnutie finančnej ponuky na renováciu našich letísk je absolútnym zlyhaním nominantov SNS na ministerstve obrany aj vlády SR ako celku. Je v záujme bezpečnosti ľudí na Slovensku, aby sme čím skôr vyhnali SNS z rezortu obrany a vymenili súčasnú koalíciu,“ povedal Beblavý.

Predseda Progresívneho Slovenska Štefunko vyzval Pellegriniho, aby prestal rečniť a začal konať. „Zasiahnite konečne proti Dankovým ľuďom na ministerstve obrany a zabezpečte, aby sme neprišli o pomoc pri modernizácii letísk. Ak to nedokážete, vyhovejte želaniu pána Danka o predčasných voľbách a prenechajte spravovanie štátu niekomu, kto je schopný vládnuť,“ uviedol.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

Horšie to ani nešlo urobiť

Podľa generálporučíka vo výslužbe a kandidáta do Európskeho parlamentu za koalíciu PS a Spolu Pavla Macka sa ministerstvo obrany chová nepochopiteľne. „Najprv bombasticky ohlásili nový projekt, ktorý prezentovali ako svoj úspech, potom celý čas prešľapovali na mieste a mlčali, namiesto toho aby mali vlastnú predstavu o rokovaniach a nakoniec bezradne, bez akejkoľvek koordinácie so zahraničným partnerom aj MZVaEZ s obrovským politickým hrmotom odmietli ponuku a verejne urazili partnera. Horšie to ani nešlo urobiť,“ povedal.

Podľa Macka v týchto jednaniach nešlo nikdy o vytvorenie základne na našom území. Rovnako nie je pravda, že by o tejto iniciatíve USA nikto v EÚ nevedel. Naopak, podrobne sú informované orgány EÚ, členské krajiny aj poslanci Európskeho parlamentu, nevedia o tom len Dankovi ľudia. Odmietnuté financie by ozbrojené sily veľmi potrebovali, pretože oprava letísk je aj tak pred dodaním F-16 nevyhnutná a tieto peniaze potom budú chýbať v iných oblastiach. „Je nezmysel, že OS majú peňazí dosť, vláda ani len neplní svoje záväzky voči spojencom, ako je vytvorenie modernizovanej ťažkej mechanizovanej brigády,“ uzavrel Macko.

Andrej Danko Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Finančné prostriedky 105 miliónov dolárov na rekonštrukciu vojenských letísk Slovenskej republike ponúknuté neboli. Vyhlásil to v stredu na tlačovej besede predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko s tým, že o žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje. Ako vysvetlil, k čerpaniu takejto finančnej pomoci by mohlo dôjsť až po tom, keď by Slovenská republika uzavrela bilaterálnu dohodu o obrannej spolupráci s USA. "Nikto neodmietol financie z USA, lebo žiadne financie ponúknuté neboli," vyhlásil Danko.

Rezort v súčasnosti neodmietol financie z USA

Minister obrany Peter Gajdoš tvrdí, že rezort v súčasnosti neodmietol financie z USA na modernizáciu vojenských letísk. Šéf rezortu obrany to povedal vo štvrtok po rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. "V žiadnom prípade sme v súčasnosti neodmietli ponuku financií zo Spojených štátov amerických, pokiaľ nebude vyriešená záležitosť dojednania právneho rámca a odsúhlasenia tejto zmluvy," zdôraznil Gajdoš. Zmluvu podľa jeho slov musí schváliť aj bezpečnostná rada a vláda.

Peter Gajdoš Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Jej vyrokovanie je podľa jeho slov zodpovednosťou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Tvrdí, že zatiaľ pripomienky ministerstva obrany k zmluve neakceptovalo. To označil ako dôvod, pre ktorý rezortu diplomacie oznámil, že nebude participovať na rokovaniach, pokiaľ nebudú pripomienky prekonzultované.

Pri dohode treba podľa neho rozlíšiť dve rozdielne záležitosti. "Je to záležitosť vo veci financií zo Spojených štátov amerických, a potom je to vlastná dohoda alebo právny rámec, v ktorom sa nehovorí o financiách zo Spojených štátov amerických," ozrejmil Gajdoš. Tvrdí, že pripomienky k dohode nie sú pripomienkami strany SNS, ale profesionálne pripomienky v zmysle ústavy či medzinárodného práva.

Vojenské letiská sú v dezolátnom stave

Člen výboru Andrej Hrnčiar (Most-Híd) argumentuje tým, že vojenské letiská sú v dezolátnom stave. Pokiaľ bude možnosť načerpať financie na ich rekonštrukciu, treba to podľa neho využiť. Komunikáciu koaličných partnerov k tejto téme komentovať nechcel. "Je to nejaký vývoj. Som presvedčený, že keď sa budúci týždeň predseda vlády stretne s kompetentnými ministrami, celé sa to nejakým spôsobom vyrieši," doplnil.

Andrej Hrnčiar Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Ľubomír Galko (SaS) hovorí, že rezort obrany a SNS "zatiahli ručnú brzdu". "Začínajú cúvať, lebo sa proti nim postavila celá demokraticky zmýšľajúca politická scéna," povedal. Ich postoj označil za nezmyselný a privítal zmenu vo vyjadreniach SNS. Myslí si, že zmluva nakoniec bude uzatvorená a rokovania budú pokračovať.

Galko zároveň argumentuje tým, že podobnú dohodu už v minulosti schválilo aj Maďarsko. Hrozí podľa neho to, že ponúknuté financie skončia práve u nich. Zdôraznil, že Maďarsko malo podobné pripomienky ako sú tie slovenské, a dokázalo ich vyrokovať.