Slovensko má iné problémy ako dohodu s USA: Podľa Pellegriniho zmluva nie je riziko

Peter Pellegrini

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Slovensko má iné problémy ako nejakú "polorozrokovanú" pracovnú dohodu so Spojenými štátmi americkými, a tým by sa mala vláda venovať. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorého prestáva baviť odkláňanie pozornosti od podstatných tém. Na piatkovom rokovaní o obrannej spolupráci s USA si vypočuje názory ministrov zahraničia a obrany Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) a Petra Gajdoša (SNS). Dodáva, že dohoda, o ktorej je reč, a ktorá nie je ešte dohodnutá, nepredstavuje riziko.