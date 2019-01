Zákon o zastavení starých exekúcií: Vyhodnocujeme všetky pripomienky, odkazuje Gál

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti aktuálne vyhodnocuje zásadné pripomienky k návrhu zákona o zastavení starých exekúcií. Potvrdil to tento týždeň minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Avizoval tiež stretnutie s ministrom financií.

"Je tam niekoľko zásadných pripomienok, nie sú to stovky. Teraz sme dohodli stretnutie s ministerstvom financií. Každý týždeň máme naplánované, že s niekým dorokujeme zásadné pripomienky a potom to už môže ísť ďalej," ozrejmil Gál. Minister ešte v decembri minulého roka potvrdil, že návrh zastavenia starých exekúcií by mal byť v prvom kvartáli roka 2019 pripravený na rokovanie vlády.

"Máme viac ako tri a pol milióna exekúcií starších ako päť rokov, čo veľmi zaťažuje najmä malé súdy," vysvetlil dôvody pre zastavenie starých exekúcií. Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.

Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch je 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.