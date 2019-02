Počet nových exekúcii vlani klesol o dve tretiny: Neznamená to však, že sa menej zadlžujeme

Dokazujú to čísla z predošlých rokov. V roku 2016 riešili súdni exekútori 453 870 nových prípadov, v roku 2015 ich bolo 512 855 a pred piatimi rokmi až 527 071. Podľa prezidenta Slovenskej komory exekútorov Miroslava Pallera menej nových exekúcií, neznamená, že by sa ľudia menej zadlžovali alebo že by sa výrazne zlepšila ich platobná disciplína.

„Viacerí veľkí veritelia, ako sú napríklad zdravotné poisťovne či telekomunikační operátori, jednoducho nevymáhajú svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií. Je pritom na vážne zamyslenie sa, či by minimálne spoločnosti spravujúce verejné financie nemali využívať súdnych exekútorov ako jediný legálny spôsob vymáhania s účinnými zákonnými nástrojmi a na základe rozhodnutia súdu,“ cituje tlačová správa Slovenskej komory exekútorov prezidenta komory Pallera.

Slovenská komora exekútorov pripomína, že od 1. apríla 2017 platí novela Exekučného poriadku. Tá zaviedla systém náhodného elektronického prideľovania exekúcií ako výrazný protikorupčný prvok. „Znemožnila tým spoluprácu veriteľov so ‚svojimi‘ exekútormi, a tak ich pohľadávky vymáha náhodne pridelený exekútor. Niektorí veritelia na to reagovali rozhodnutím nevymáhať dlhy prostredníctvom exekúcií, ale rozhodli sa pre ich predaj alebo vymáhanie prostredníctvom inkasných či mandátnych spoločností,“ tvrdí komora exekútorov.

„Inkasné spoločnosti nemajú žiadne právne možnosti na vymáhanie pohľadávky, okrem neustáleho upozorňovania dlžníka na neplnenie si povinností. Ak sa im ho týmto spôsobom nepodarí primať k uhradeniu svojho záväzku, ostáva im ako legálna možnosť iba žaloba na súde, ktorá sa v prípade úspechu skončí exekučným titulom. Prípad sa potom tak či tak dostane do rúk exekútora. Je preto pravdepodobné, že takéto prípady začnú po istom čase opäť navyšovať počet nových exekúcií,“ upozorňuje Miroslav Paller.

Pokles počtu nových exekúcií je trendom aj v okolitých krajinách a na Slovensku bol realitou ešte pred zavedením náhodného elektronického prideľovania. „Viaceré legislatívne zmeny v posledných rokoch posunuli rovnováhu v prospech dlžníkov na úkor veriteľov. Je preto možné, že čoraz viac veriteľov rezignovalo na možnosť vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií a môžu sa uchýliť k iným, neraz aj k nezákonným spôsobom vymáhania svojich pohľadávok,“ dodáva prezident Slovenskej komory exekútorov.

