Kiska vrátil zákon o hazardných hrách do parlamentu: Má k nemu viacero výhrad

V odôvodnení vetovania zákona o hazardných hrách prezidentská kancelária uvádza okrem iného aj nedostatočný rozsah registra vylúčených osôb, do ktorého sa povinne zapisujú osoby so zákazom prístupu k hazardu. Podľa prezidenta v zozname chýbajú napríklad osoby, ktoré prešli procesom osobného bankrotu. V mnohých prípadoch je totiž osobný bankrot práve dôsledkom nadmerného hrania hazardných hier.

Nedostatočne prezident vníma aj formuláciu povinnosti preukazovania sa osôb pri hraní hazardných hier na internete. Zákon totiž zakazuje účasť na hazardných hrách aj osobám mladším ako 18 rokov. Podľa prezidenta poskytnutie kópie identifikačného dokladu v prostredí internetu totiž nedáva záruku, že nejde o zneužitie údajov. „Malo by sa zvážiť, či neexistuje lepší spôsob preukazovania oprávnenosti hrať hazardné hry, ktorý by nepredstavoval riziko pre ochranu citlivých a zneužiteľných osobných údajov,“ uvádza sa v odôvodnení.

Podľa prezidenta tiež zákon nesmeruje zdroje z vybraných poplatkov z hazardu v dostatočnej miere do oblastí, kde by sa to vzhľadom na ich pôvod vyžadovalo. Podľa znenia zákona by sa mali tieto zdroje využívať okrem iného na všeobecne prospešné služby, zdravotnú starostlivosť, sociálne a humanitárne služby, či na kultúru a šport. „Zámeru zákonodarcu posilniť ochranu hráčov by však, podľa môjho názoru, lepšie zodpovedalo účelové viazanie výnosov z odvodu na prevenciu patologického hráčstva a liečenie tejto nelátkovej závislosti, ako aj na zmierňovanie sociálnych a sociálno-ekonomických negatívnych dopadov nadmerného hrania hazardných hier na hráča, jeho rodinu ako aj spoločnosť,“ konštatuje prezident.

V oblasti právomocí samospráv sa prezidentovi nepozdáva podmieňovanie hlasovania o zákaze hazardu na území obce petíciou s minimálne stanoveným počtom podpisov obyvateľov, čo podľa neho sťažuje a v niektorých prípadoch dokonca znemožňuje reguláciu hazardu. „Výsledkom je, že nie je možné zabezpečiť včasnú ochranu záujmov obyvateľov obce a zabraňovať tak negatívnym dôsledkom hazardu,“ píše sa v odôvodnení vrátenia zákona parlamentu. Na druhej strane, v častiach, kde zákon právomoci obcí rozširuje, to podľa prezidenta nerobí dostatočne.

Rozhodnutie prezidenta vrátiť zákon o hazardných hrách parlamentu privítalo opozičné hnutie OĽaNO. Podľa poslancov hnutia sú totiž viaceré jeho ustanovenia v rozpore so zamýšľaným cieľom a ešte viac prehĺbia závislosť hazardných hráčov. Ak zákon v rovnakom znení v opätovnom hlasovaní v parlamente prejde, podľa poslankyne OĽaNO Anny Verešovej bude mať negatívny dopad na rodiny závislých hráčov a aj na celú spoločnosť. „Vyzývame poslancov koaličných aj opozičných strán, aby sa pri opätovnom hlasovaní o tomto zákone zachovali zodpovedne a prijali výhrady hnutia OĽaNO, a tiež výhrady odbornej verejnosti k tomuto zákonu,“ dodala.