Aliancia za čistú hru vyzýva poslancov, aby schválili zákon o hazardných hrách

„Na základe našej dlhodobej občianskej angažovanosti, odborných konferencií, skúsenosti a spolupráce s partnermi s klinickou praxou i s rezortom financií sme presvedčení, že neprijatie nového zákona o hazardných hrách prinesie oveľa viac škody a poškodilo by oveľa väčší počet ľudí, ako jeho odmietnutie,“ upozorňuje v liste riaditeľ Aliancie Rafael Rafaj.

Združenie má tiež výhrady k stropu pre automaty, ale pragmaticky chápe, že neschválenie normy by spôsobilo väčšie škody. „Návrh zákona prináša tvrdší bič na hazard, aký ešte toto podnikateľské odvetvie u nás nezažilo. Zníži počet herní, keďže minimálny počet výherných automatov sa stanovil na 15 kusov. Ak parlament návrh zákona odmietne, zostane v platnosti len 12 automatov a súčasná kritizovaná hustota herní. Opatrenie rozširuje na náš návrh aj nové druhy hazardných hier, ktoré sa realizujú cez SMS či iné typy internetových správ a elektronické médiá. Tie boli doteraz mimo kontrolu aj reguláciu, lákali ľudí na výhry, bez toho, aby si uvedomili rizikovosť na úrovni hazardnej hry. V prípade neschválenia zákona tieto ponuky nebudú evidované ako hazardné hry,“ upozorňuje Rafaj.

Podľa Aliancie za čistú hru – Clarify návrh zákona konečne prináša kontrolu aj nad internetovým hazardom, na ktorý sa vzťahujú nové a prísne regulačné opatrenia. „Ak zákon poslanci odmietnu, online hazard zostane nielen štátnym monopolom s etickým konfliktom, ale aj v rukách nelegálnych online prevádzkovateľov prevažne zo zahraničia, čo spôsobí ďalší únik financií zo Slovenska. Zákon sprísňuje kontrolu aj nové regulačné opatrenia, vrátane zvýšenia ceny viacerých licencií. Ak poslanci podľahnú tlaku populistov a fanatikov, ktorí sa riadia heslom ´čo oko nevidí, to srdce nebolí´, k ďalšej regulácii hazardu nedôjde,“ dodáva Rafaj.

Mimovládna organizácia, presadzujúca prísnu a adresnú reguláciu, odmieta úplnú prohibíciu. „Neveríme, že poslanci sú stúpencami bigotnej prohibície z racionálnych dôvodov, ale vieme, že verejný činiteľ ľahko podľahne populizmu a nátlaku fanatikov. Je dokázané mnohými psychológmi či psychiatrami, že všetky typy hazardných hier privádzajú ľudí k závislosti aj k zadlženiu, a to takmer v rovnakom pomere pri hre na automatoch, tipovaní, stávkovaní či hraní na internete. Ak hovoríme o regulácii, treba hovoriť nielen o herniach, ale aj o ostatných typoch hazardných ponúk,“ konštatuje zástupca riaditeľa Aliancie Tomáš Szmrecsányi. Práve preto považuje zákaz herní za číry populizmus, fanatizmus a medvediu službu, ktorá spôsobí viac škôd ako osohu.

Plošný zákaz len zametá špinu pod koberec

Plošný zákaz len zametá podľa neho špinu pod koberec, vyháňa hráčov k iným typom hazardných hier, k nelegálnym ponukám a tiež k hraniu na internete, ktorý bez prijatia zákona zostane bez kontroly a regulácie s technicky pomerne ľahko prelomiteľnými bariérami. „Poslanci by si mali uvedomiť, že neexistuje priama úmera medzi zatvorením herní a znižovaním počtu hráčov alebo závislostí. Ba čo viac, otvoria sa dvere anonymite a čiernemu trhu,“ povedal Szmrecsányi. Preto sa občianske združenie zameriava aj na výchovu a prevenciu najmä mladej generácie, ktorá už od útleho veku žije „online“ a v kyber priestore sa cíti ako doma.

Prezident SR Andrej Kiska vrátil zákon o hazardných hrách parlamentu. Poslancom navrhol, aby zákon pri opätovnom prerokovaní neschválili ako celok. Svoje rozhodnutie nepodpísať nový zákon s rozsiahlymi zmenami v systéme hazardných hier opiera o viacero výhrad týkajúcich sa najmä ochrany hráčov pred negatívnymi dôsledkami hazardu. Prezidentovi sa však nepozdávajú ani úpravy kompetencií samospráv v oblasti hazardných hier.

V odôvodnení vetovania zákona o hazardných hrách prezidentská kancelária uvádza okrem iného aj nedostatočný rozsah registra vylúčených osôb, do ktorého sa povinne zapisujú osoby so zákazom prístupu k hazardu. Podľa prezidenta v zozname chýbajú napríklad osoby, ktoré prešli procesom osobného bankrotu. V mnohých prípadoch je totiž osobný bankrot práve dôsledkom nadmerného hrania hazardných hier.

Prezident vetoval zákon aj kvôli nedostatočnej formulácii

Nedostatočne prezident vníma aj formuláciu povinnosti preukazovania sa osôb pri hraní hazardných hier na internete. Zákon totiž zakazuje účasť na hazardných hrách aj osobám mladším ako 18 rokov. Podľa prezidenta poskytnutie kópie identifikačného dokladu v prostredí internetu totiž nedáva záruku, že nejde o zneužitie údajov. „Malo by sa zvážiť, či neexistuje lepší spôsob preukazovania oprávnenosti hrať hazardné hry, ktorý by nepredstavoval riziko pre ochranu citlivých a zneužiteľných osobných údajov,“ uvádza sa v odôvodnení.

Podľa prezidenta tiež zákon nesmeruje zdroje z vybraných poplatkov z hazardu v dostatočnej miere do oblastí, kde by sa to vzhľadom na ich pôvod vyžadovalo. Podľa znenia zákona by sa mali tieto zdroje využívať okrem iného na všeobecne prospešné služby, zdravotnú starostlivosť, sociálne a humanitárne služby či na kultúru a šport. „Zámeru zákonodarcu posilniť ochranu hráčov by však, podľa môjho názoru, lepšie zodpovedalo účelové viazanie výnosov z odvodu na prevenciu patologického hráčstva a liečenie tejto nelátkovej závislosti, ako aj na zmierňovanie sociálnych a sociálno-ekonomických negatívnych dopadov nadmerného hrania hazardných hier na hráča, jeho rodinu ako aj spoločnosť,“ konštatuje prezident.

V oblasti právomocí samospráv sa prezidentovi nepozdáva podmieňovanie hlasovania o zákaze hazardu na území obce petíciou s minimálne stanoveným počtom podpisov obyvateľov, čo podľa neho sťažuje a v niektorých prípadoch dokonca znemožňuje reguláciu hazardu. „Výsledkom je, že nie je možné zabezpečiť včasnú ochranu záujmov obyvateľov obce a zabraňovať tak negatívnym dôsledkom hazardu,“ píše sa v odôvodnení vrátenia zákona parlamentu. Na druhej strane, v častiach, kde zákon právomoci obcí rozširuje, to podľa prezidenta nerobí dostatočne.