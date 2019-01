Aliancia za čistú hru: Odmieta populistický prístup primátorov krajských miest k hazardu

BRATISLAVA - Na negatívne následky, ktoré so sebou prinesie neschválenie návrhu zákona o hazardných hrách v parlamente, ktorý vetoval prezident Andrej Kiska, upozornilo občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify prostredníctvom listu primátorom krajských miest.

Tí vyzvali poslancov Národnej rady SR, aby legislatívny návrh z dielne ministerstva financií neschválili, lebo chcú, aby mestá a obce mohli o osude herní a kasín na svojom území rozhodovať bez petície občanov. Združenie vyjadrilo sklamanie, že primátori podľahli nielen populizmu, ale neodborným prístupom k hazardu ohrozujú doterajšie významné nástroje efektívnej regulácie, ochrany hráčov a blokovanie zraniteľných skupín.

„Neprijatie návrhu zákona o hazardných hrách prinesie so sebou oveľa viac škody. Zákon prináša oveľa tvrdší bič na hazard, aký ešte toto podnikateľské odvetvie u nás nezažilo. Výrazne zníži počet herní, keďže minimálny počet výherných automatov sa zvyšuje na 15 kusov. Ak parlament odmietne návrh zákona, zostane v platnosti minimálny počet 12 kusov, čo znamená, že k zníženiu počtu herní nedôjde. Podobne nedôjde ani k zníženiu počtu výherných automatov. Zákon rozširuje, práve na náš návrh, aj nové druhy hazardných hier, ktoré doteraz boli mimo kontroly či regulácie, a navyše môžu prilákať aj mladých ľudí, študentov, ale dokonca aj deti,“ upozornil v rozhovore riaditeľ Aliancie Rafael Rafaj.

Aliancia varuje pred odmietnutím návrhu zákona o hazardných hrách v NR SR aj kvôli plánovanej liberalizácii internetového hazardu. Ak parlament zákon odmietne, všetko podľa Rafaja zostane po starom – internetový hazard zostane v rukách nielen štátnej firmy, ale aj v rukách nelegálnych online prevádzkovateľov prevažne zo zahraničia, čo spôsobí ďalší únik financií zo Slovenska. „Ak by poslanci výzvu primátorov vypočuli, ostane v segmente online doteraz vládnuca anarchia, cezhraničné atakovanie, deti, mládež aj od hazardných hier závislé osoby naďalej budú vystavené nebezpečnému vábeniu nelegálnymi online prevádzkovateľmi,“ dodáva Rafael Rafaj.

Aliancia za čistú hru – Clarify odmieta absolútny zákaz herní a kasín v obciach a mestách, lebo by priniesol oveľa viac škody ako osohu. V tejto súvislosti vyzvala primátorov K8, aby na túto záležitosť pozerali komplexne. „Veríme, že primátori prohibične konajú a nastúpili na pohodlnejšiu cestu populizmu viac-menej len z nevedomosti. Je dokázané, mnohými psychológmi či psychiatrami, že všetky typy hazardných hier privádzajú ľudí k závislosti a k zadlženiu, a to takmer v rovnakom pomere pri hre na automatoch, tipovaní, stávkovaní, či hraní na internete. Teda ak hovoríme o regulácii, treba hovoriť nielen o herniach a prípadne kasínach, ale aj o ostatných typoch hazardných hier, pred ktorými si kompetentní zakrývajú oči. Zákaz prináša so sebou nielen odchod hráčov k iným typom hazardných hier, ale aj k ich presunu na internetový hazard, ktorý bez aktuálneho zákona naďalej zostane bez kontroly a regulácie,“ upozorňuje Tomáš Szmrecsányi, zástupca riaditeľa Aliancie.

Mimovládne združenie v liste upozorňuje primátorov na fakt, že kvôli politickým výhodám raste počet populistov, ktorých absolútne nezaujíma osud hráčov, len lacná téma a vlastná popularita. „Tento populizmus, hnaný aj fanatizmom istého okruhu ľudí, sa bohužiaľ šíri ako mor a v súčasnosti len máloktorý politik má odvahu sa voči nátlaku populistov a fanatikov verejne postaviť a vyhlásiť, že démonizácia ani inkvizícia nepatria do súčasnej doby. Len málokto dokáže nahlas povedať, že zákaz k ničomu dobrému nevedie, že ide len o zamietnutie špiny pod koberec. Ako zodpovedné občianske združenie odmietame filozofiu čo oko nevidí, to srdce nebolí,“ dodáva Tomáš Szmrecsányi. Občianske združenie verí, že primátori nechcú patriť do kategórie komunálnych politikov, ktorých zaujíma len vlastná popularita a po zvážení vecných argumentov zmenia svoj postoj. Zároveň im ponúka pomocnú ruku a spoluprácu pri riešení problémov týkajúcich sa hazardu.