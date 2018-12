Stratégia rozvoja regionálnej kultúry bude manuálom podpory, odkázala Laššáková

BRATISLAVA - V marci 2019 by mala byť prístupná Stratégia rozvoja regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín. "Jej základným motívom je do konkrétnych bodov rozpracovať systém pomoci a podpory kultúrnym obciam i združeniam vo všetkých regiónoch Slovenska," uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).

Podľa jej slov sa začalo na dokumente pracovať už po jej nástupe do funkcie v apríli 2018. "Približne sto odborníkov z celého Slovenska v rámci tohto materiálu detailne zmapuje kultúru na Slovensku prostredníctvom desiatok výskumov, analýz a štatistík," priblížila. Na základe zisteného stavu bude môcť dokument poukázať na možnosti podpory jednotlivých druhov umenia v regiónoch. "Naším zámerom je zaviesť do celého procesu prehľadný a zrozumiteľný systém tak, aby ľudia aktívni v určitej oblasti kultúry vedeli, na koho sa môžu obrátiť so žiadosťou o podporu svojho projektu, a zároveň aby nedochádzalo k zbytočným duplicitným formám podpory," ozrejmila ministerka.

Súčasťou nového nastavenia stratégie rozvoja regionálnej a menšinovej kultúry bude aj tím krajských koordinátorov. Ich úlohou bude na jednej strane edukovať a sprostredkovať možnosti podpory, na druhej strane budú mať za úlohu identifikovať špecifické potreby kultúry v danom regióne, na čo môže rezort reagovať. "Už v januári by mali títo krajskí koordinátori začať pracovať," oznámila ministerka. Dodala, že reorganizáciou niektorých súčasných tabuľkových miest vznikne na ministerstve úplne nová sekcia zameraná práve na regionálnu kultúru a kultúru národnostných menšín.