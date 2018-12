Štefanec v tom má jasno: Pri tvrdom brexite by bolo Slovensko jednou z najpoškodenejších krajín

BRATISLAVA - Pri tvrdom brexite, teda odchode Veľkej Británie z Európskej únie bez vzájomnej dohody, by Slovensko ako malá krajina a otvorená ekonomika bolo jednou z najpostihnutejších krajín. Uviedol to dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 europoslanec Ivan Štefanec (KDH).

Podľa neho je potrebné zachovať s Britániou predovšetkým zónu voľného obchodu. "Každé obmedzenie by dopadlo veľmi negatívne na slovenské pracovné miesta," povedal s tým, že do Británie smeruje 6 percent slovenského exportu. Zdôraznil tiež, že je potrebné zabezpečiť práva našich občanov, ktorí žijú v Británii. "Aby mali prístup k zdravotnému, sociálnemu poisteniu, aby aj študenti mohli ostať naďalej študovať v Británii," uviedol.

Podľa europoslanca Vladimíra Maňku (Smer-SD) si Briti "nemôžu vyberať len čerešničky". "Oni by chceli, aby bol voľný pohyb tovaru a nemuseli platiť žiadne clá, ale ostatné, to už nechcú," povedal s tým, že nie je možné si vyberať iba najväčšie výhody. V tomto panuje podľa Maňku medzi ostatnými európskymi štátmi jednota. Tvrdý brexit by podľa neho poškodil obe strany, dopad na Britániu môže ale byť 10-krát horší. To zároveň podľa neho môže prispieť k väčšej európskej jednote. "Keď odídu, tak všetci zistia, aké to bolo zlé a uvedomia si, že spoločne dokážeme bojovať proti najväčším výzvam," vyhlásil.

Témou diskusie bol aj pripravovaný rozpočet Európskej únie na roky 2021 až 2027. Podľa Maňku v tejto súvislosti, keď krajina ekonomicky silnie, znižuje sa jej príjem z európskeho rozpočtu, a to sa týka aj Slovenska. "Keď Slovensko bude také ako Dánsko, tak bude mať, prirodzene, menej eurofondov," povedal s tým, že pomoc smeruje primárne pre najchudobnejšie regióny. Slovensko však podľa neho dostane od Únie naďalej významné finančné prostriedky. Aj Štefanec skonštatoval, že keďže sa Slovensko vyvíja rýchlejšie ako priemer Únie, finančných prostriedkov dostaneme menej ako v minulosti. "O to dôležitejšie je, aby boli správne využité," zdôraznil.

Europoslanci diskutovali aj o sankciách proti Rusku, ktoré Európska únia predĺžila už po ôsmykrát na ďalších šesť mesiacov aj v súvislosti s námorným incidentom v Azovskom mori. Maňka podľa vlastných slov chce, aby sa sankcie skončili. Rusko by ale muselo dôsledne dodržiavať Minské dohody. Podľa Štefanca sú sankcie nástroj, ako zabrániť silnému agresorovi zabrať cudzie územie. Zároveň vyjadril poľutovanie, že predseda parlamentu Andrej Danko sa ako druhý najvyšší ústavný činiteľa SR stretáva s osobami zo sankčných zoznamov.