Lajčák: Nikto nevie, ako to dopadne, ale sme pripravení aj na tvrdý brexit

"My sme však pripravení aj na tvrdý brexit, čo je najhorší scenár. Riadený odchod znamená, že od 30. marca Británia zostáva členom EÚ, ale nebude sa zúčastňovať na rokovaniach, teda nebude mať svoj hlas a bude prebiehať prechodné obdobie. Tvrdý brexit znamená, že prestanú existovať akékoľvek zmluvné vzťahy, čo je veľmi zlá opcia, lebo budeme v právnom vákuu. Dosahy na slovenskú ekonomiku sú však v zásade zanedbateľné, postavenia našich občanov v Británii sa to nedotkne, o čom som bol ubezpečený," poznamenal Lajčák s tým, že otázka je, čo by bolo s našimi občanmi, ktorí by sa do Veľkej Británie rozhodli ísť po brexite.

Britská vláda v utorok (18.12.) oznámila, že začne v plnom rozsahu implementovať plány pre prípad odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody. Vláda zároveň začne firmy a občanov vyzývať, aby sa pripravili na možnosť neriadeného brexitu. Británia má opustiť EÚ 29. marca 2019. Dohodu o podmienkach odchodu, ktorú vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová so zvyšnými štátmi Únie, musí ešte schváliť parlament v Londýne. Hrozí však, že britskí poslanci návrh dohody napokon neschvália. Premiérkina hovorkyňa v utorok zopakovala, že prioritou vlády zostáva riadený brexit, čo je podľa nej najpravdepodobnejší scenár. Zároveň však začne naplno implementovať plány pre prípad brexitu bez dohody.