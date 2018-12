Predčasné voľby sú len zbožným prianím opozície, vyhláslil Fico

"Som v politike od roku 1992 a každý deň počúvam, že sa to rozpadne, že ideme preč a my sme stále tu. Nevidím dôvod na nervozitu. My sme normálni politici, ktorí si vedia všetko zrátať. Vedia, o čo ide v tomto štáte, ako by to tu vyzeralo. Opozícii len odkazujem, aby vydržala do marca 2020," uviedol Fico.

On sám nevidí logiku, aby boli v roku 2019 predčasné voľby. "Kvôli čomu? Aby bola v tejto krajine zábava? To je vážna vec. Parlamentné voľby sú naplánované na rok 2020 a ja nevidím dôvod na úvahy o niečom inom, ako je marec 2020," dodal.