Danko uvažuje o termíne prvého kola prezidentských volieb: Mohol by byť v marci

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko uvažuje, že termín prezidentských volieb vyhlási 10. januára. Potvrdil to jeho hovorca Tomáš Kostelník. Podľa informácií členovia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán diskutovali o tom, že by bol termín volieb vyhlásený 15. januára. Dohodnúť na konkrétnom dátume sa majú do vianočných sviatkov. Prvé kolo by sa mohlo uskutočniť v polovici marca.

Spomedzi strán vládnej koalície svojho kandidáta predstavil iba Most-Híd - svojho predsedu Bélu Bugára. Pri SNS sa špekulovalo, že by mohol kandidovať jej predseda Andrej Danko, ten to však vylúčil. Na ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka tlačí Smer, ten dlhodobo kandidovať na prezidenta odmieta, hoci podľa prieskumov má najväčšie šance na víťazstvo.

Medzi záujemcov o najvyššiu ústavnú funkciu patrí advokátka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), podporu strán SaS a Spolu má vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Kandidovať sa chystajú aj sudca Štefan Harabin, František Mikloško, občiansky kandidát Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody, svedok únosu Michala Kováča ml. Oskar Fegyveres aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová. Kandidatúru ohlásila riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.

Podľa Ústavy SR kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do NR SR, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 tisíc občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi NR SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb a ten následne do siedmich dní preskúma, či spĺňajú zákonné požiadavky. Súčasťou návrhu na kandidáta na hlavu štátu musí byť aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta.

Voľby prezidenta SR vyhlasuje predseda Národnej rady SR najneskôr 55 dní pred dňom ich konania. Prezidenta SR volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť majú, ak najneskôr v deň konania volieb dovŕšia minimálne 18 rokov. Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady SR, občana SR s trvalým pobytom na jej území a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.