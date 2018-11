PRÁVE TERAZ Kažimír oznámil koniec vo vláde! Potvrdené, chce byť šéfom NBS

BRATISLAVA - To, o čom sa dlho šepkalo a čo ministerstvo financií vehemente popieralo, sa dnes stalo skutočnosťou. Minister financií Peter Kažimír potvrdil, že má záujem uchádzať sa o pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska. Svoje rozhodnutie zverejnil potom, ako súčasný guvernér NBS Jozef Makúch oznámil odchod z funkcie guvernéra.

Na dnešnej bankovej rade predložil guvernér NBS Jozef Makúch Bankovej rade NBS oznámenie o vzdaní sa funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska uplynutím dňa 1. marca 2019 s tým, že v prípade neskoršieho dňa účinnosti vymenovania nového guvernéra NBS až do tohto neskoršieho dňa bude plne zastávať a vykonávať funkciu guvernéra NBS.

Kažimír ide na NBS

Krátko na to zareagoval aj minister financií Peter Kažimír, ktorý potvrdil niekoľkotýždňové špekulácie. Predtým síce ministerstvo tvrdilo, že ide o špekulácie a nič také sa nebude diať. To isté tvrdila aj NBS, ktorá opakovala, že Jozef Makúch bude na čele do konca jeho funkčného obdobia. Dnes je však situácia iná, Kažimír potvrdil, že má záujem o post šéfa NBS.

„Moje rozhodnutie je zároveň rozhodnutím odísť z aktívnej politiky. Funkciu ministra financií som vždy vnímal ako odborný post, ktorý sa na jednej strane od politiky oddeliť nedá, ale na strane druhej sa o to treba stále usilovať. Ja som sa snažil tieto dve polohy vyvažovať. Na pozícii guvernéra NBS ma láka možnosť zostať už iba vo svete čísel,“ povedal Kažimír v stanovisku.

Jozef Makúch a Peter Kažimír Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Pôsobenie na ministerstve financií je príbehom postupnej konsolidácie a ozdravovania verejných financií, ktoré sa na budúci rok pretaví do vyrovnaného rozpočtu. „Dôležitejšie než tá magická nula je však udržateľnosť verejných financií,“ uviedol Kažimír. „Na ministerstve financií som zažil a zažívam zásadné okamihy. Zavádzanie eura, najväčšiu finančnú a hospodársku krízu v dejinách, kritické momenty eurozóny, slovenské predsedníctvo EÚ, kandidatúru na šéfa euroskupiny a v posledných rokoch konečne aj konjunktúru a dobré obdobie,“ povedal na záver Kažimír.