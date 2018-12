SaS v tom má jasno: Vymenovaním Kažimíra prezident vytvorí zlý precedens, tvrdia liberáli

"Ak to prezident spraví, bude to on, kto na Slovensku vytvorí precedens, že aktívni politici, členovia vlády a vrcholných orgánov politických strán bez akejkoľvek časovej karantény prechádzajú do čela centrálnej banky, ktorá zo zákona i z hľadiska svojej zodpovednosti voči monetárnej politike, dohľadu nad finančným trhom, posudzovaniu rozpočtovej politiky vlády a analýzam potrieb štrukturálnych reforiem má byť nezávislá," tvrdí poslanec NR SR a tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca.

Podľa liberálov získal Peter Kažimír za roky pôsobenia na ministerstve financií pohľad na ekonomiku cez plnenie programového vyhlásenia vlády, ako aj fiškálnych cieľov, ktoré mal problém dodržiavať. Z toho dôvodu je podľa SaS nevhodné, aby s takýmito dispozíciami viedol Národnú banku Slovenska a zastupoval ju v rade guvernérov v Európskej centrálnej banke.

"Dúfame, že si prezident Andrej Kiska všetky tieto negatíva uvedomí. Príklad, keď prezident aktívne vstúpil do personálneho kreovania bankovej rady NBS, už vytvoril jeho predchodca, bývalý prezident Ivan Gašparovič – tým, že nevymenoval za viceguvernéra štátneho tajomníka ministerstva financií Vladimíra Tvarošku. Bola to pritom Ficova vláda, ktorá stiahla podanie bývalej vlády Mikuláša Dzurindu na Ústavný súd, aby o tejto veci nemohol rozhodnúť," poznamenal predseda SaS Richard Sulík.