Poslanci viacnásobne prehlasovali Kiskove vetá: Schválili tieto zákony

BRATISLAVA - Národná rada SR v utorok prehlasovala veto prezidenta SR Andreja Kisku k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní a schválila ju v pôvodnom znení. Novela by mala zefektívniť a zjednodušiť postupy verejného obstarávania. Zavedie koncepčné delenie zákaziek, pričom na ich nový druh do určitého finančného limitu sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať. Novelu pripravil Úrad pre verejné obstarávanie, účinnosť nadobudne 1. januára 2019.

Hlava štátu novelu vrátila na opätovné prerokovanie v parlamente so zdôvodnením, že neboli predložené žiadne analýzy, prečo by pravidlá verejného obstarávania mali obsahovať ďalšie obmedzenia hospodárskej súťaže. Tovary a služby pri príprave a výkone predsedníctva v medzinárodnej organizácii alebo zoskupení, či príprave a zabezpečení medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta, predsedu NR SR alebo člena vlády bude podľa novely možné nakupovať priamym zadaním.

Novela verejného obstarávania upravuje podmienky dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa rozšíri výnimka na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmlúv. Rozšíria sa aj dôvody na podanie určovacej žaloby na zadávanie zákazky, pričom výška súdneho poplatku klesne. Ruší sa predkladanie ponúk v dvoch obálkach, keďže podľa úradu sa neosvedčil, spôsoboval zvýšenú záťaž obstarávateľom a zbytočné predlžovanie verejného obstarávania.

Zdroj: SITA/Diana Černáková ​

Novela spresňuje postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, zavádza nové jednoduchšie zadávanie podlimitných zákaziek, umožňuje fakultatívne zriadenie komisie na vyhodnocovanie ponúk či predloženie jednoduchého čestného vyhlásenia ako predbežnej náhrady dokladov o splnení podmienok účasti. Finančné limity na zákazky s nízkou hodnotou sa opäť zvýšia, súťaž nebude povinná pri tovaroch a službách do 70 tis. eur bez DPH (teraz do 50 tis. eur), pri stavebných prácach do 180 tis. eur (150 tis. eur) a pri hotelových, kultúrnych či sociálnych službách do 260 tis. eur (200 tis. eur).

Novela vypúšťa z elektronického trhoviska stavebné práce, resp. znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác cez elektronické trhovisko. Revízne postupy by mali byť efektívnejšie a jednoduchšie, s obmedzeným obsahom a úpravou lehôt žiadosti o nápravu. Úprava sa týka aj výšky a výpočtu kaucie, zavedie sa koncentračná zásada v konaní o námietkach.

Novela zákona o podpore cestovného ruchu

Národná rada SR v utorok schválila novelu zákona o podpore cestovného ruchu v pôvodnej podobe. Prekonala tak veto prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý novelu vrátil na opätovné prerokovanie pre viaceré výhrady. Na základe novely z dielne SNS budú zamestnávatelia od budúceho roka poskytovať svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu na Slovensku, ak majú 50 a viac pracovníkov. Pre firmy a inštitúcie s menej ako 50 zamestnancami bude tento príspevok dobrovoľný.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Príspevok bude ročne 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne 275 eur. Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu päťsto eur a viac. Bude sa to týkať zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň 24 mesiacov a majú dohodnutý pracovný pomer na určený pracovný čas. Národniari pôvodne navrhovali vyplácanie príspevku pre všetkých zamestnancov a dĺžku pracovného pomeru u zamestnávateľa v trvaní minimálne dvanásť mesiacov. Krátenie príspevku pre zamestnancov s kratším pracovným časom sa bude týkať len maximálnej sumy príspevku na rok (275 eur).

Zmeny v Občianskom zákonníku

Návrh zákona z Ministerstva spravodlivosti SR o zmenách v Občianskom zákonníku, ktorý reflektuje nález Ústavného súdu SR o nesúlade zákona o ochrane spotrebiteľov, dnes poslanci opätovne schválili po tom, čo ho prezident Andrej Kiska nepodpísal.

Po novom nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy súdnou cestou vymáhať. To bude možné iba v prípade, že dlžník o premlčaní vedel. Zákon sa nebude vzťahovať na staré konania, iba na nové podnety, ktoré budú podané po nadobudnutí platnosti novely.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Schválený návrh zákona je reakciou na nález Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol o nesúlade zákona o ochrane spotrebiteľov. Cieľom schváleného materiálu je zavedenie úpravy, v dôsledku ktorej nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť. Dobrovoľné splnenie a prípadná modifikácia, či už na základe jednostranného alebo dvojstranného úkonu, bude možná len ak dlžník o premlčaní vedel. Návrh zákona sa nebude vzťahovať na konania začaté do účinnosti zákona.

