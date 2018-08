Lubyová: Nedostatok učiteľov na školách je fenoménom Bratislavy

"Podľa našich informácií najviac chýbajú učitelia cudzích jazykov a informatiky. Súvisí to s tým, že v kraji majú ľudia možnosť zamestnať sa inde mimo školstva," poznamenala Lubyová. Podľa nej však nejde o kritický nedostatok. Ako ďalej uviedla, z pedagogických fakúlt ročne vychádza množstvo absolventov, ktorí neuvažujú o práci v školskom systéme.

"To sa snažíme nejakým spôsobom odstrániť tým, že pracujeme na zatraktívnení učiteľského povolania. Pracujeme na tom, aby sa pomimo všetkých zvyšovaní platov ešte jednorazovo zvýšili aj nástupné platy pre mladých učiteľov. Je to 'rozjednané' v rámci tripartity, výhľadovo rátame, že by to mohlo byť od budúceho roka," priblížila ministerka školstva.

Lubyová uviedla, že v pracovnej triede jeden, teda keď príde mladý učiteľ na základnú alebo strednú školu, má v súčasnosti v platovej triede šesť nástupný plat 759 eur. "To sa mu musí zo zákona zvýšiť o šesť percent, teda má 804 eur. Keď absolvuje do dvoch rokov adaptačné vzdelanie, presúva sa na hranicu 845 eur a s tým zvýšením ďalším od 1. januára 2020 ide už o sumu 930 eur. To považujeme za celkom atraktívny plat," povedala Lubyová.

V prípade pracovnej triedy dva, teda do ktorej patria špeciálni pedagógovia či psychológia, ide o ešte vyššie platy. Pri nástupnom plate v šiestej triede sa pohybujú vo výške 810 eur, pričom sa pedagógovi hneď plat zvýši o šesť percent na 860 eur. "Po absolvovaní adaptačného vzdelania do dvoch rokov už platovo poskočí na 946 eur a to sa mu následne zvýši o desať percent, takže na 1041 eur," povedala Lubyová.

Tento rok zverejnili školy 3000 pracovných ponúk. Počet ponúk slovenských škôl na portáli Edujobs.sk stúpol medziročne o zhruba 16 percent. "Riaditelia majú však problémy. Tak, ako na Slovensku rastie potreba nových ľudí, zároveň klesá záujem o pedagogické pozície," informovala Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia. Najväčší záujem je o učiteľov druhého stupňa základnej školy. Školy hľadajú tiež často nových ľudí na pozície stredoškolských angličtinárov či učiteľov prvého stupňa základných škôl. Medzi päť najčastejšie inzerovaných pozícií sa dostali ešte učiteľky materských škôl či vychovávateľky.

Problémom na základných školách v bratislavskej mestskej časti Ružinov je nedostatok učiteľov prvých stupňov, ale aj málo fyzikárov a učiteľov technických predmetov. Uviedla to hovorkyňa mestskej časti Ružinov Jana Pôbišová. S absenciou informatikov a fyzikárov v celom Bratislavskom kraji súhlasí aj riaditeľka Gymnázia na Ulici 1. mája v Malackách Elena Krajčírová.