Slováci, pripravte sa! Elektrina a plyn budú drahšie: Trhy nevieme ovplyvniť, priznal Jahnátek

BRATISLAVA - Slovenské domácnosti by sa mali v budúcom roku pripraviť na rast cien elektriny a plynu. Budúcoročný rast cien energií pre domácnosti už pripustil aj samotný predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek. Podľa neho a aj nedávnych vyjadrení dodávateľov energií je za zdražovaním výrazný rast veľkoobchodných cien elektriny a plynu na svetových trhoch.

„My nekomentujeme nejaké špekulácie o vývoji cien energií. My musíme zo zákona vychádzať z burzových cien elektriny či plynu a tie rastú. Máme však nástroje vďaka ktorým môže regulačný úrad nejakým spôsobom korigovať cenu. Ale burzovú cenu určite neviete korigovať. Tu musíte akceptovať v plnej výške,“ povedal pred novinármi Jahnátek.

Pri stanovovaní budúcoročných koncových cien elektriny a plynu v jeseni tohto roka bude regulátor počítať s veľkoobchodnými cenami elektriny na úrovni 40,45 eura za megawatthodinu a s veľkoobchodnými cenami plynu 18,49 eura za megawatthodinu. Cena elektriny, ktorú regulátor premietal do tohtoročných koncových cien, sa tak medziročne zvýšila o 27,44 % a cena plynu 16,05 %. „Toto sa musí premietnuť celé do koncovej ceny. Trhy jednoducho neviete ovplyvniť,“ zdôraznil Jahnátek. Trhová cena elektriny tvorí zhruba 33 % z koncovej ceny elektriny a trhová cena plynu približne polovicu z celkovej ceny, ktorú platia domácnosti.

Šéf regulačného úradu pripustil, že vie na úkor nárastu trhových cien energií znížiť iné položky, ktoré vstupujú do koncových cien pre odberateľov. „Máme samozrejme určité kompetencie, ale nedá sa to globalizovať, lebo vždy vychádzame z cenových návrhov a každý cenový návrh je svojím spôsobom odlišný. Vieme urobiť nejaké opatrenia v distribúcii energií alebo v preprave, ale to z pohľadu celkového dopadu nie je také významné ako súčasný medziročný nárast trhových cien energií“ konštatoval Jahnátek.

Regulačný úrad už koncom augusta tohto roku mierne zdvihol ceny energií pre odberateľov. Na žiadosť Slovenských elektrární totiž musel schváliť pre výrazný nárast cien emisných povoleniek jednu zložku z koncovej ceny elektriny, a to tarifu za prevádzkovanie systému. Išlo o to, že Slovenské elektrárne musia vyrábať na základe všeobecno hospodárskeho záujmu elektrinu v nováckej tepelnej elektrárni z domáceho uhlia. Pre túto elektráreň tak musia nakupovať emisné povolenky. Tarifa za prevádzkovanie systému sa po rozhodnutí regulátora zvýšila z 26,2011 eura za megawatthodinu na 26,988. Pre bežnú slovenskú domácnosť to bude znamenať priemerný nárast ceny za elektrinu o 7 až 8 centov za mesiac.

„Zdôrazňujeme, že aj v tomto prípade sme sa striktne riadili platnou legislatívou. Zvýšenie jednej zo zložiek tarify za prevádzkovanie systému úrad schválil iba z dôvodu nárastu cien emisných povoleniek na svetových trhoch, ktoré oproti minulému roku vzrástli viac ako štvornásobne a úrad tento nárast v zmysle platnej legislatívy musel regulovanému subjektu Slovenským elektrárňam akceptovať ako výraznú zmenu ekonomických parametrov. Úrad zdôrazňuje, že príjem zo zvýšenia cien emisných povoleniek nezostáva v majetku regulovaných subjektov, ale je príjmom štátneho rozpočtu,“ uzavrel hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz.