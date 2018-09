Ministerka Lubyová: Príspevky na lyžiarsky výcvik a školu v prírode zostávajú v platnosti

"Vláda príspevok na lyžiarsky výcvik zaviedla ako súčasť sociálneho balíčka na podporu pohybovej aktivity pre všetkých žiakov, ako reakciu na to, že niektoré deti sa v minulosti nemohli zúčastniť na ňom, lebo pochádzali zo sociálne slabších rodín," uviedla šéfka rezortu školstva. Ministerstvo poskytuje školám na tento účel finančné prostriedky od roku 2016. Príspevok je 150 eur na žiaka.

V januári 2016 rozdelilo ministerstvo školstva 14,3 milióna eur na lyžiarsky výcvik pre zhruba 95.000 žiakov základných a stredných škôl. O rok neskôr to bolo okolo 14 miliónov eur pre približne 90.000 žiakov. "Zhruba rovnaký finančný objem je určený aj pre rok 2018 s tým, že školy požiadali o príspevok pre približne 86.000 žiakov, čo by predstavovalo okolo 13 miliónov eur," povedala Lubyová. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov. "Postupne sa to rozširuje a nemusia to byť len lyžiarske výcviky, ale aj snoubordingové," vysvetlila Lubyová. Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na tento kurz poskytnúť škole v plnej výške.

Okrem lyžiarskych kurzov poskytuje rezort školstva príspevok aj na školu v prírode. V januári 2017 získali školy na ňu približne šesť miliónov eur, ktoré boli určené pre 53.000 žiakov. "V tomto roku je príspevok zhruba 100 eur na žiaka a v najmenej rozvinutých okresoch ide o čiastku 150 eur," dodala Lubyová. Finančné prostriedky sú určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a špeciálnej základnej školy. Ministerka školstva zároveň uviedla, že v budúcnosti by príspevok mohli získať študenti aj na plavecký výcvik. Tento prísľub dostala ešte vo februári od bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD). V súčasnosti na vytvorení tejto koncepcie pracuje Inštitút vzdelávacej politiky.