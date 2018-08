Hlina a Matovič chystajú protesty, pridá sa aj SaS: Terčom má byť Saková, detaily už čoskoro

Igor Matovič a Alojz Hlina

Zdroj: SITA/Branislav Bibel, Diana Černáková

BRATISLAVA - Líder KDH Alojz Hlina plánuje v blízkej dobe protesty s lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom. Detaily zatiaľ nie sú známe, no terčom protestov by sa mala stať ministerka vnútra Denisa Saková. Z opozičných strán Matovič s Hlinom zatiaľ oslovili stranu Sloboda a solidarita. Podrobnosti protestov by mali lídri oznámiť už čoskoro.