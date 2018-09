Kaliňák podľa strany SaS zavádza o únose Vietnamca a stále je na slobode

"Na základe oficiálnych dokumentov sa ukázalo, že ani v jednom prípade letu vládneho špeciálu, na ktorý sa poslanec Smeru-SD Kaliňák odvolal, nebol menovite ohlásený ako súčasť posádky. Ide o lety do Tuniska a Egyptu, ktorých cieľom bolo chrániť bezpečnosť a zdravie slovenských občanov. V prípade letu vládneho špeciálu z Bratislavy do Moskvy s vietnamskou delegáciou malo ísť o pracovnú cestu ministra vnútra Kaliňáka, hoci sa v skutočnosti na palube lietadla vôbec nenachádzal," poznamenal poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus a pokračoval: "Slovensko tak oklamalo Poľsko a pravdepodobne aj ďalšie krajiny, cez ktoré sa let uskutočnil. Obávame sa, že dôvodom mohla byť aj snaha zaistiť si, aby vietnamská vládna delegácia mohla odletieť zo Slovenska s uneseným Thanhom na sto percent, a to bez meškania." SaS tiež pripomína, že žiadosť bola navyše upravená v deň odletu.

"Toto nie je ešte priamy dôkaz o vedomej účasti Kaliňáka na únose, ale je to silná indícia. Je výsmechom celého slovenského vyšetrovania, že hoci podozrenia voči poslancovi Smeru-SD silnejú, stále je na slobode a môže podnikať kroky na ovplyvňovanie svedkov, zahladzovanie stôp a zavádzanie verejnosti," doplnil podpredseda SaS a tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko.

Informovali o tom poslanci Národnej rady SR Martin Klus a Ľubomír Galko.