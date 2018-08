Sólymos: Hranice bukových pralesov by mohli byť definované do konca roka

László Sólymos , Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Zadefinovanie hraníc Karpatských bukových pralesov zapísaných v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva chce Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stihnúť do konca tohto roka. V rozhovore pre TASR to povedal jeho šéf László Sólymos (Most-Híd). Rozloha územia by podľa neho byť 5700 hektárov, ako Slovensko prisľúbilo v nominačnom projekte.