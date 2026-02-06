Tvrdý úder pre Čínu: Európska únia schválila nové antidumpingové clá na oceľové fľaše a sviečky

BRUSEL - Generálne riaditeľstvo Európskej komisie (EK) pre obchod a ekonomickú bezpečnosť vo svojom piatkovom informačnom zhrnutí pripomenulo, že eurokomisia v posledných dňoch prikročila k ďalším antidumpingovým clám voči Číne. Informuje o tom spravodajca.
Podľa tohto súboru informácií EK 4. februára uložila antidumpingové clá na dovoz vysokotlakových bezšvových oceľových fliaš z Čínskej ľudovej republiky. Konečné antidumpingové clá sa pohybujú od 57,7 % do 90,3 %. Uloženie týchto ciel nasleduje po vyšetrovaní EK, ktoré odhalilo nekalé obchodné praktiky zo strany Číny. Vyšetrovanie sa týkalo vysokotlakových bezšvových oceľových fliaš na stlačený alebo skvapalnený plyn všetkých priemerov a objemov.
Komisia spresnila, že uloženie antidumpingových ciel pomôže obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž medzi čínskymi výrobcami a ich partnermi so sídlom v EÚ. Priemysel EÚ na tento typ produktov sa nachádza v Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a Taliansku.
Čínsky dovoz ovládol európsky trh
Na trhu EÚ od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, čiže počas vyšetrovaného obdobia, bolo približne 6,4 milióna kusov tohto typu výrobkov, z čoho 4,5 milióna kusov bolo dovezených z Číny. O niekoľko dní skôr, 26. januára, EK uložila antidumpingové clá aj na dovoz sviečok, svietnikov a podobných výrobkov z Číny. Konečné antidumpingové clá sa teraz pohybujú od 56 % do 60 % a budú platiť po dobu päť rokov.
Uloženie zvýšených antidumpingových ciel je výsledkom vyšetrovania EK, ktoré zistilo, že dovoz sviečok a svietnikov z Číny vstupuje do EÚ za dumpingové ceny, čo spôsobuje ujmu priemyslu EÚ, ktorý zamestnáva okolo 9000 ľudí v približne 80 spoločnostiach naprieč celou Úniou. Trhu EÚ má odhadovanú kapacitu týchto výrobkov 620.000 ton ročne (v hodnote približne 1,7 miliardy eur), pričom dovoz predstavuje 170.000 ton, z toho približne 140.000 ton pochádza z Číny.
Komisia pripomenula, že ide o sviečky, ktoré produkujú teplo a svetlo a ktoré sa používajú na dekoráciu interiérov (vo svietnikoch alebo iných dekoratívnych predmetoch) alebo na vonkajšie dekoračné účely.