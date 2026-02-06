ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou! Na americkej základni majú ukrývať EXOTICKÉ vozidlo neznámeho pôvodu: Je to UFO?

USA - Na málo známej námornej základni USA na východnom pobreží má byť už desaťročia uložené „vozidlo neznámeho pôvodu“. Tvrdia to anonymné zdroje napojené na americké námorníctvo aj známy whistleblower. Oficiálne potvrdenie však chýba a Pentagon naďalej existenciu fyzických dôkazov o UFO popiera.
Na americkej námornej leteckej základni Patuxent River v štáte Maryland, známej ako Pax River, má byť podľa novej správy dlhé roky ukrývaný objekt označovaný ako „exotické vozidlo neznámeho pôvodu“. Informoval o tom portál Liberation Times s odvolaním sa na anonymné zdroje spojené s veliteľstvom Naval Air Systems Command (NAVAIR), ktoré má sídlo práve na tejto základni.
Podľa týchto tvrdení sa niektoré programy amerického námorníctva už od 50. rokov minulého storočia venujú analýze a spätnému inžinierstvu technológií získaných z neľudských lietajúcich objektov. Zdroje dokonca naznačujú, že v okolí základne v poslednom období narastá špionážna aktivita – údajne zo strany čínskych dronov aj neidentifikovaných neľudských objektov.
Bol postavený aj špeciálny hangár
Denník Daily Mail upozorňuje, že tieto informácie sa mu nepodarilo nezávisle overiť. Do diskusie však vstúpil známy whistleblower Luis Elizondo, bývalý vysokopostavený spravodajský dôstojník Pentagonu a exšéf tajného programu AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program), ktorý sa zaoberal neidentifikovanými anomálnymi javmi (UAP).
Elizondo v roku 2024 vypovedal pod prísahou pred americkým Kongresom, že na základni Pax River bol postavený špeciálny hangár určený na presun technológií mimozemského pôvodu. Podľa jeho slov mal tento hangár slúžiť na transport materiálov pre obranného giganta Lockheed Martin a spoločnosť Bigelow Aerospace, ktorá sa mala venovať ich ďalšiemu výskumu. Bigelow Aerospace však v roku 2020 ukončila činnosť a prepustila všetkých zamestnancov.
Americká armáda popiera akékoľvek dôkazy
Anonymné zdroje zároveň tvrdia, že americká vláda má pripravený núdzový plán na presun neidentifikovaného objektu z Pax River v prípade, že by sa jeho presná poloha stala verejne známou alebo by bola ohrozená ďalšou špionážou. Niektoré pozorované aktivity v okolí základne majú údajne súvisieť s pokročilými dronmi či lietadlami vyvinutými na základe skopírovaných „exotických materiálov“.
Americká armáda dlhodobo popiera, že by mala v držbe fyzické dôkazy o havarovaných UFO. Napriek tomu v posledných rokoch vystúpilo viacero bývalých vládnych zamestnancov a vedcov, ktorí tvrdia opak. Fyzik Hal Puthoff napríklad minulý rok v podcaste Joea Rogana vyhlásil, že USA mali od 40. rokov získať viac než desať neznámych plavidiel, niektoré dokonca v nepoškodenom stave.
Neoverené tvrdenia o Pax River prichádzajú len krátko po sérii záhadných pozorovaní dronov a UFO nad východným pobrežím USA, ktoré vzbudili pozornosť verejnosti aj armády. Pôvod týchto objektov zostáva dodnes nejasný, hoci jedna súkromná firma neskôr neoficiálne priznala, že išlo o testovanie pokročných leteckých systémov. Otázka, či ide o dezinformácie, mylné interpretácie alebo skutočný tajný program, tak zostáva otvorená – rovnako ako dlhoročná záhada okolo UFO v Spojených štátoch.