Kraus pred SÚDOM: Naložil expartnerke svojho syna... VYHODIL JU z bytu!

PRAHA - Na pražskom súde prebieha trestné konanie proti synovi Jana Krausa, Adamovi Krausovi, ktorý je obžalovaný z údajného znásilnenia svojej bývalej partnerky Nikol Envevovej, ku ktorému malo dôjsť v novembri 2018. Aktuálne sa pred sudcu postavil jeho otec. A expartnerke svojho syna poriadne naložil... Je to vraj ten najvypočítavejší človek a vyhodil ju z bytu!
Moderátor Jan Kraus bojuje s vážnymi zdravotnými ťažkosťami: Jeho srdce bije príliš pomaly
Expartnerka Nikol Enevová obvinila Adama Krausa z údajného znásilnenia. K tomu malo dôjsť v novembri 2018 pri bytových dverách poškodenej po tom, čo jej bývalý priateľ priniesol spiaceho syna, ktorého mali v striedavej starostlivosti. Nikol tvrdí, že dala jasne najavo nesúhlas, čo však Adam odmieta a trvá na tom, že k žiadnemu sexuálnemu napadnutiu nedošlo.
Prišiel na psa mráz! Kraus POHOREL na vlastnom piesočku: Tento muž ho poriadne PONÍŽIL
Na súde v Prahe aktuálne prebieha v tejto veci trestné konanie. Vo štvrtok sa konalo ďalšie pojednávanie, ktorého sa ako svedkovia zúčastnili aj obaja Adamovi rodičia, teda známy moderátor Jan Kraus a mama Jana Krausová. Ale aj Nikolin kamarát. „Nikol mi povedala, že došlo k incidentu s Adamom, že bol agresívny, vrazil jej topánku medzi dvere a zmocnil sa jej. Detaily si ale nepamätám. Určite to bolo v zmysle, že nechcela,“ vypovedal pred súdom.
Oveľa nabrúsenejší sa postavil pred súd moderátor Jan Kraus a na "exneveste" nenechal nitku suchú. „Viem, čo sa tu rieši. Tu kauzu poznám asi 10 rokov, pretože sa 10 rokov pozerám na devastáciu Adama vzťahom s pani Enevovou. Desať rokov sme znášali naschvály, útoky. Bolo obdobie, kedy sme sa báli o Adamovo zdravie. (...) Je to jednoduché. Tu agresor žaluje obeť. V živote som nestretol vypočítavejšieho človeka, než je Nikol Enevová,“ vyjadril sa Kraus.
„Je to prvý a posledný človek, ktorého som kedy vyhodil zo svojho bytu. Od tej doby som ju nevidel,“ dodal ostro. Moderátor tiež reagoval na moment, kedy sa dozvedel, že je jeho syn obžalovaný zo znásilnenia. „Mňa to vôbec neprekvapilo, keď za mnou Adam prišiel, že ho obvinila zo znásilnenia. V našej rodine som bol prvý, kto upozorňoval Adama a manželku Janu, že považujem Enevovú za nebezpečnú. Po všetkých stránkach. Oni to vtedy popierali, že som k nej príliš prísny. Hovoril so im, že nepozná hranice vo svojej nenávisti, bola to patologická nenávisť k našej rodine,“ vyjadril sa Jan.