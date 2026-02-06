Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Kraus pred SÚDOM: Naložil expartnerke svojho syna... VYHODIL JU z bytu!

Jan Kraus Zobraziť galériu (2)
Jan Kraus (Zdroj: ČT)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

PRAHA - Na pražskom súde prebieha trestné konanie proti synovi Jana Krausa, Adamovi Krausovi, ktorý je obžalovaný z údajného znásilnenia svojej bývalej partnerky Nikol Envevovej, ku ktorému malo dôjsť v novembri 2018. Aktuálne sa pred sudcu postavil jeho otec. A expartnerke svojho syna poriadne naložil... Je to vraj ten najvypočítavejší človek a vyhodil ju z bytu!

Moderátor Jan Kraus bojuje s vážnymi zdravotnými ťažkosťami: Jeho srdce bije príliš pomaly Prečítajte si tiež

Moderátor Jan Kraus bojuje s vážnymi zdravotnými ťažkosťami: Jeho srdce bije príliš pomaly

Expartnerka Nikol Enevová obvinila Adama Krausa z údajného znásilnenia. K tomu malo dôjsť v novembri 2018 pri bytových dverách poškodenej po tom, čo jej bývalý priateľ priniesol spiaceho syna, ktorého mali v striedavej starostlivosti. Nikol tvrdí, že dala jasne najavo nesúhlas, čo však Adam odmieta a trvá na tom, že k žiadnemu sexuálnemu napadnutiu nedošlo. 

Prišiel na psa mráz! Kraus POHOREL na vlastnom piesočku: Tento muž ho poriadne PONÍŽIL Prečítajte si tiež

Prišiel na psa mráz! Kraus POHOREL na vlastnom piesočku: Tento muž ho poriadne PONÍŽIL

Na súde v Prahe aktuálne prebieha v tejto veci trestné konanie. Vo štvrtok sa konalo ďalšie pojednávanie, ktorého sa ako svedkovia zúčastnili aj obaja Adamovi rodičia, teda známy moderátor Jan Kraus a mama Jana Krausová. Ale aj Nikolin kamarát. „Nikol mi povedala, že došlo k incidentu s Adamom, že bol agresívny, vrazil jej topánku medzi dvere a zmocnil sa jej. Detaily si ale nepamätám. Určite to bolo v zmysle, že nechcela,“ vypovedal pred súdom. 

Oveľa nabrúsenejší sa postavil pred súd moderátor Jan Kraus a na "exneveste" nenechal nitku suchú. „Viem, čo sa tu rieši. Tu kauzu poznám asi 10 rokov, pretože sa 10 rokov pozerám na devastáciu Adama vzťahom s pani Enevovou. Desať rokov sme znášali naschvály, útoky. Bolo obdobie, kedy sme sa báli o Adamovo zdravie. (...) Je to jednoduché. Tu agresor žaluje obeť. V živote som nestretol vypočítavejšieho človeka, než je Nikol Enevová,“ vyjadril sa Kraus. 

„Je to prvý a posledný človek, ktorého som kedy vyhodil zo svojho bytu. Od tej doby som ju nevidel,“ dodal ostro. Moderátor tiež reagoval na moment, kedy sa dozvedel, že je jeho syn obžalovaný zo znásilnenia. „Mňa to vôbec neprekvapilo, keď za mnou Adam prišiel, že ho obvinila zo znásilnenia. V našej rodine som bol prvý, kto upozorňoval Adama a manželku Janu, že považujem Enevovú za nebezpečnú. Po všetkých stránkach. Oni to vtedy popierali, že som k nej príliš prísny. Hovoril so im, že nepozná hranice vo svojej nenávisti, bola to patologická nenávisť k našej rodine,“ vyjadril sa Jan. 

Kraus pred SÚDOM: Naložil
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: Jan Kraus
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Syn Jana Krausa obvinený
Syn Jana Krausa obvinený zo znásilnenia EX: KOLAPS pred ďalším súdom... FOTO z nemocnice!
Domáci prominenti
Zľava: David Kraus, Jan
Dráma v rodine Krausovcov pokračuje: Jeden syn čelí obvineniu zo znásilnenia, druhý utiekol z domu
Domáci prominenti
Ivana Chýlková si je
Syn Jána Krausa čelí obvineniu zo ZNÁSILNENIA, Chýlková už nedokáže MLČAŤ: Týmto som si úplne ISTÁ!
Domáci prominenti
SÚD syna Jana Krausa:
SÚD syna Jana Krausa: Je OBVINENÝ zo znásilnenia partnerky... Prvé slová jeho EX!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zimná univerziáda SR privítala viac ako 500 študentov z celého Slovenska
Zimná univerziáda SR privítala viac ako 500 študentov z celého Slovenska
Šport
Lujza spomína na svoje
Lujza spomína na svoje "prvýkrát": Sex sa skončil nečakaným trapasom! Do izby vošla…
Prominenti
Minister vnútra ČR L. Metnar: V oblasti bezpečnosti sme našli takmer väčšinovú zhodu
Minister vnútra ČR L. Metnar: V oblasti bezpečnosti sme našli takmer väčšinovú zhodu
Správy

Domáce správy

Opozícia kritizuje vyhlásenia Smeru!
Opozícia kritizuje vyhlásenia Smeru! Ide o skoršiu voľbu generálneho prokurátora
Domáce
FOTO Nedal si povedať! Opitého
Nedal si povedať! Opitého šoféra v Hodruši-Hámroch chytili policajti dva dni po sebe
Domáce
Bratislava spúšťa veľkú modernizáciu MHD: Na linky vyšli prvé nové kĺbové autobusy
Bratislava spúšťa veľkú modernizáciu MHD: Na linky vyšli prvé nové kĺbové autobusy
Regióny

Zahraničné

Súd v Azerbajdžane odsúdil
Súd v Azerbajdžane odsúdil vysokopostavených predstaviteľov Karabachu na doživotie
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. žiada olympijské prímerie: Zimné hry v Taliansku majú byť symbolom nádeje a mieru
Zahraničné
Miliardy pre indických vedcov?
Miliardy pre indických vedcov? Európska komisia otvorila diskusie o vstupe Indie do programu inovácií
Zahraničné
Masaker v mešite! Po
Masaker v mešite! Po výbuchu hlásia 30 mŕtvych a desiatky zranených prevezených do nemocníc
Zahraničné

Prominenti

Jan Kraus
Kraus pred SÚDOM: Naložil expartnerke svojho syna... VYHODIL JU z bytu!
Domáci prominenti
STRACH o hviezdneho herca:
STRACH o hviezdneho herca: Dramatický pád na lyžiach... Museli ho operovať!
Zahraniční prominenti
FOTO Zuzana Plačková priviedla na
VIDEO Kráľovná instagramu PORODILA! Plačková priviedla na svet dcérku: TAKTO vyzerá malá Ayana!
Domáci prominenti
NÁROČNÉ týždne tehotnej Christovej:
NÁROČNÉ týždne tehotnej Christovej: O pár chvíľ rodí... FOTO s obrovským bruškom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ŠIALENÁ nevesta šokuje svet
ŠIALENÁ nevesta šokuje svet NEHORÁZNOU požiadavkou: ZAKÁZALA jej otehotnieť, kým sama nepovie ÁNO!
Zaujímavosti
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína za poddanými jazdila na bicykli
dromedar.sk
Máte 35 rokov? Vedci
Máte 35 rokov? Vedci VARUJÚ: Práve TERAZ sa vo vašom tele začína odpočítavanie k INFARKTU! Spozornieť by malo TOTO pohlavie
Zaujímavosti
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou!
ŠOKUJÚCE svedectvo pod prísahou! Na americkej základni majú ukrývať EXOTICKÉ vozidlo neznámeho pôvodu: Je to UFO?
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?

Šport

Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Liga majstrov
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Miláno Cortina
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Ženský hokej
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
VIDEO Slováci vstúpili do turnaja presvedčivo: Proti Nemecku ukázali silu a pohodlne uspeli
Reprezentácia

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov

Technológie

Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Správy
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Android
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Bezpečnosť
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android

Bývanie

Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?

Pre kutilov

Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Partnerské vzťahy
Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Smer po spore Fica
Domáce
Smer po spore Fica so Žilinkom už nahlas špekuluje: Chcú rozhodovať o novom generálnom prokurátorovi!
Fico si chce po
Domáce
Fico si chce po Poprade napraviť chuť: Nové stretnutie so študentmi v MODRE, dorazil dav protestujúcich!
Kauza obrej LED obrazovky
Domáce
Kauza obrej LED obrazovky naberá na obrátkach: Do debaty sa zapojil aj Vallo! Kritika vlády, vytiahol dôležitý dokument
Naháňačka ako z akčného
Domáce
Naháňačka ako z akčného filmu! VIDEO Mladík sa rútil do centra Nitry, auto bolo plné maloletých!

Ďalšie zo Zoznamu