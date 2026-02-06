Smer po spore Fica so Žilinkom už nahlas špekuluje: Chcú rozhodovať o novom generálnom prokurátorovi!

BRATISLAVA - O novom generálnom prokurátorovi by mohla rozhodnúť ešte súčasná koalícia. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SSD) ide o vhodný nápad.
Generálny prokurátor je volený parlamentom na 7-ročné funkčné obdobie. Maroša Žilinku zvolili poslanci do funkcie 3. decembra 2020, funkčné obdobie by mu tak malo uplynúť v decembri 2027. Podľa zákona sa druhýkrát o post už uchádzať nemôže, je teda isté, že na jeho miesto zasadne niekto nový. O tom, kto to bude, by chcela rozhodovať ešte súčasná vládna garnitúra.
Riadne parlamentné voľby by sa však mali konať na jeseň 2027, keďže tie posledné boli 30. septembra 2023. V čase konca Žilinkovho mandátu by tak mohla byť teoreticky pri moci už nová vláda. O Žilinkovom nástupcovi by však chcela rozhodnúť ešte tá súčasná a vybrať ho v predstihu. "Myslím si, že je to vhodný nápad. Nevidím v tom nič problematické, prečo by to tak nemalo byť,“ uviedol pre portál 360tka minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD). Tieto svoje slová zopakoval aj v piatok na tlačovej konferencii. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad. Určite, veď na konci dňa nebudete voliť generálneho prokurátora po tom, čo mu uplynie čas, ale predtým by sa to malo voliť. A myslím si, že aj v prípade prezidenta volíme štyri alebo päť mesiacov dopredu, čiže to považujem za absolútne správne,“ uviedol Kaliňák. O rokovaní s koaličnými partnermi je podľa neho predčasné hovoriť.
V Smere už majú vraj viac kandidátov. Ako píše Denník N, pri otázke, či je ním advokát a poradca premiéra Roberta Fica Marek Para odpovedal: „Trafili ste výborne.“ Podobne odpovedal aj na otázku ohladne ďalšieho poradcu premiéra a advokáta Davida Lintnera. „Určite takisto skvelé meno. Máte samé skvelé nápady,“ povedal.
Para dnes na sociálnej sieti odkázal, že o post generálneho prokurátora záujem nemá.
Premiér Robert Fico pritom ešte vlani v novembri odpovedal na otázku, či bude koalícia voliť nového generálneho prokurátora v tomto volebnom období, neisto. „To asi nejde. Myslím, že tam sú nejaké lehoty. Voľba nového generálneho prokurátora asi spadne pod kontrolu novej vlády, ktorá príde," uviedol. Kaliňák však dnes tvrdí, že voliť by sa malo skôr, aby výmena prebehla plynulo.
Napäté vzťahy
Vyjadrenia Kaliňáka o tom, že nového generálneho prokurátora by mohli vyberať ešte oni, prišli v čase, keď panujú medzi vládou a generálnym prokurátorom napäté vzťahy. Maroš Žilinka tento týždeň vyhlásil, že miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol podľa neho odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru. Jeho slovám predchádzalo stretnutie s premiérom Robertom Ficom.
Predseda vlády na to tareagoval slovami, že generálny prokurátor zasiahol do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých majú podľa premiéra na úrovni vlády dostatok odborných argumentov.
Z opozície zaznieva kritika
Opozícia vyhlásenia predstaviteľov strany Smer-SSD o skoršej voľbe generálneho prokurátora kritizuje. Podľa poslanca za Hnutie Slovensko Gábora Grendela ide o ďalší dôkaz bezprecedentnej arogancie moci zo strany koalície. „Robert Kaliňák dokáže každý deň posúvať hranice arogancie moci tejto vládnej koalície ďalej a ďalej,“ uviedol Grendel. Tvrdí, že ide o hrubý zásah do princípov právneho štátu a snahu poistiť si moc aj po prípadnej strate moci po voľbách. Grendel upozornil, že takýto krok nezostane bez reakcie. Opozícia je podľa neho pripravená v takýchto prípadoch použiť rovnaké metódy, aké dnes uplatňuje vládna koalícia „Pokojne aj cez nočné rokovanie parlamentu, s obmedzením rozpravy a jej úplným ukončením. Takže nech sa páči, smelo do toho,“ poznamenal Grendel.
Táto myšlienka vyrušila aj šéfa SaS Branislava Gröhlinga. „Táto voľba by podľa nás mala byť po parlamentných voľbách, nie pred voľbami. Ak si chce Fico zvoliť nového generálneho prokurátora, nech sa páči, nech vyhrá voľby a nech si ho zvolí, ale nech nerobí takýmto spôsobom výrazný zásah do právneho systému,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii. SaS sa pýta, prečo koalíciu netrápi to, že už dva roky nemá Ústavný súd SR doplnené miesto ústavného sudcu alebo to, že guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír „presluhuje“. Gröhling sa pýta, prečo sa koalícia zaujíma o post šéfa prokurátorov. Obáva sa, že premiér Robert Fico by ju chcel ovplyvňovať, keď navštívil generálneho prokurátora Maroša Žilinku.