Ministerstvo školám ponúka plány na podporu duševnej pohody v triedach

BRATISLAVA - Školy môžu prostredníctvom webu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR využiť 33 metodických plánov, ktoré sa zameriavajú na podporu vzťahov, emócií a prevencie rizikového správania. „Sú to jednoduché a praktické nástroje pre učiteľov, ktoré sú v súlade so štátnymi vzdelávací programami,“ informoval rezort školstva.
Priblížil, že príručky ponúkajú 33 ucelených plánov pre vyučovacie hodiny v rozsahu 45 minút pre deti a mladých ľudí vo veku od šesť do 18 rokov. „Aktivity na seba nadväzujú, sú vekovo primerané a zameriavajú sa na rozvoj sociálnej a emocionálnej gramotnosti, kvalitných a láskavých vzťahov a pozitívnej atmosféry v triede, empatie, spolupráce, zvládania emócií a prevencie rizikového správania vrátane šikanovania či agresie,“ vysvetlilo ministerstvo.
Dodalo, že primárne sú príručky určené pre triednych učiteľov alebo učiteľov predmetov v rámci ktorýchkoľvek hodín, možno ich tiež využiť v prípade aktivít zameraných na oblasť Človek a spoločnosť. Využívať ich môžu aj členovia školských podporných tímov alebo odborní zamestnanci. Príručky sú školám k dispozícii bezplatne na webovej stránke ministerstva.