Máte 35 rokov? Vedci VARUJÚ: Práve TERAZ sa vo vašom tele začína odpočítavanie k INFARKTU! Spozornieť by malo TOTO pohlavie

USA - Rozdiely v riziku srdcových ochorení medzi mužmi a ženami sa začínajú prejavovať už okolo 35. roku života. Nová dlhodobá štúdia ukazuje, že muži si vyvíjajú koronárnu chorobu srdca výrazne skôr ako ženy, čo podľa vedcov podčiarkuje potrebu skoršej prevencie a skríningu najmä u mužskej populácie.
Muži majú podľa výsledkov výskumu vysokú pravdepodobnosť, že utrpia infarkt takmer o celé desaťročie skôr ako ženy. Americkí vedci zistili, že rozdiely v zdraví srdca sa začínajú prejavovať približne vo veku okolo 35 rokov, pričom riziko srdcových ochorení u mužov rastie oveľa rýchlejšie ako u žien. Ako píše The Sun, odborníci však nedokázali presne vysvetliť, prečo je to tak. Predchádzajúce výskumy však naznačovali, že muži môžu byť viac ohrození ako ženy už v mladšom veku.
Jedným z dôvodov môže byť fakt, že pred menopauzou, pomáha hormón estrogén chrániť rôzne časti ženského tela, vrátane srdca a ciev. Počas menopauzy a po nej, keď telo začne produkovať menej estrogénu ako predtým, sú tieto orgány menej chránené, čo zvyšuje riziko srdcových ochorení alebo mozgovej príhody. Vedci uviedli, že ich zistenia naznačujú, že prevencia a skríning srdcových ochorení by sa mali začať už skôr a to najmä u mužov.
Najčastejší typ srdcového ochorenia
Doktorka Alexa Freedmanová, odborná asistentka epidemiológie na Northwestern University v štáte Illinois, uviedla: „Rozdiely medzi pohlaviami v riziku kardiovaskulárnych ochorení sú zjavné už vo veku 35 rokov, čo poukazuje na dôležitosť prehodnotenia rizika a preventívnych stratégií už v mladšej dospelosti. Takéto načasovanie sa môže zdať skoré, no srdcové ochorenia sa vyvíjajú v priebehu desaťročí a skoré ukazovatele sú zistiteľné už v mladom dospelom veku. Skríning v mladšom veku môže pomôcť skôr identifikovať rizikové faktory a umožniť preventívne opatrenia, ktoré znižujú dlhodobé riziko.“
Koronárna choroba srdca, keď je zásobovanie tohto orgánu krvou blokované nahromadením tukových látok v koronárnych tepnách, je najčastejšie diagnostikovaným typom srdcového ochorenia. Podľa British Heart Foundation (BHF) je zároveň najčastejšou príčinou infarktu a najväčším zabijakom mužov aj žien na celom svete. Medzi hlavné rizikové faktory patria vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka, fajčenie a nedostatok pohybu. V rámci štúdie vedci sledovali zdravotné záznamy viac ako 5 000 dospelých osôb. Počas viac ako 30-ročného pozorovania zistili, že muži začínajú rozvíjať koronárnu chorobu srdca skôr ako ženy, pričom rozdiely sa objavili už okolo 35. roku života.
Znepokojujúce výsledky
Približne päť percent sledovaných mužov malo diagnostikované srdcové ochorenie do 50. roku života. U žien to bolo 5,7 percenta o sedem rokov neskôr. Medzi diagnostikovaním koronárneho ochorenia srdca u dvoch percent mužov a dvoch percent žien, bol rozdiel až desať rokov. Vedci skúmali, či je možné nájsť vysvetlenie v krvnom tlaku, cholesterole, hladine cukru v krvi, fajčení, strave a pohybovej aktivite.
V časopise Journal of the American Heart Association však uviedli, že tento rozdiel iba čiastočne vysvetľuje výskyt krvného tlaku, ale ďalej nenašli žiadny výrazný faktor, ktorý by jednoznačne objasnil túto veľkú odlišnosť. Táto skutočnosť podľa nich naznačuje, že existujú aj iné biologické alebo sociálne faktory. Ak teda praktický lekár zistí znepokojujúce výsledky, môže pacientovi poskytnúť odporúčania na úpravu životného štýlu a v prípade potreby predpísať aj nízku dávku statínov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi.