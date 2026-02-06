Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Miliardy pre indických vedcov? Európska komisia otvorila diskusie o vstupe Indie do programu inovácií

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že spolu s Indiou začali prieskumné diskusie zamerané na možné pridruženie Indie k programu Horizont Európa, ktorý cez podporu inovácií pomáha hospodárskemu rozvoju. Program EÚ v hodnote 93,5 miliardy eur je určený na podporu výskumu a inovácií cez medzinárodné hranice. Na správu EK upozornil bruselský spravodajca.

Komisia uviedla, že táto iniciatíva nadväzuje na nedávny 16. samit EÚ - India, ktorý sa konal v Naí Dillí, kde okrem uzavretia najväčšej obchodnej dohody obe strany zopakovali svoj záväzok prehĺbiť strategickú spoluprácu aj v oblasti vedy, inovácií, mobility a bezpečnosti. Ak sa Indii podarí pridružiť do programu Horizont Európa, indickí výskumníci a inštitúcie budú môcť priamo získavať finančné prostriedky cez tento program a viesť rôzne projekty, pričom India bude mať povinnosť do programu finančne prispievať.

Strategické priority v oblasti inovácií

Pridruženie by znamenalo štruktúrovanú a dlhodobú spoluprácu medzi európskymi a indickými aktérmi v oblasti výskumu a inovácií, uľahčilo by spoločné projekty v rámci programu Horizont Európa a posilnilo spoluprácu na spoločných vedeckých a technologických prioritách. Spolupráca medzi EÚ a Indiou v oblasti výskumu a inovácií je zakotvená v Dohode o vedecko-technickej spolupráci, ktorá bola pôvodne podpísaná v roku 2001 a predĺžená do roku 2030 na samite EÚ - India z konca januára tohto roku.

Eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zaharieva v správe pre médiá upozornila, že veda funguje najlepšie, keď hranice nestoja v ceste nápadom. „Preskúmanie pridruženia Indie k programu Horizont Európa je o prepojení talentu, ambícií a dôvery a o spoločnom budovaní riešení v globálnom meradle,“ odkázala.

Program Horizont Európa v súčasnosti udržiava partnerstvá s 22 krajinami mimo EÚ a etabloval sa ako najužšia forma medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky medzi EÚ a krajinami za jej hranicami. Zoznam tretích krajín zahŕňa Albánsko, Arménsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island, Izrael, Južnú Kóreu, Kanadu, Kosovo, Moldavsko, Nórsko, Nový Zéland, Severné Macedónsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Tunisko a Ukrajinu. Rokovania s Japonskom boli úspešne ukončené vlani v decembri.

Ďalšie zo Zoznamu