Stále smútia: Majitelia baru v Crans-Montana údajne stále myslia na obete požiaru

Pamätné tabule s vlajkami Švajčiarska, Rumunska, Talianska, Portugalska, Belgicka, Francúzska a Turecka sú spolu s kvetmi a sviečkami umiestnené na pamiatku obetí požiaru v bare a lounge „Le Constellation“ v stredisku Crans-Montana vo Švajčiarsku v utorok
Pamätné tabule s vlajkami Švajčiarska, Rumunska, Talianska, Portugalska, Belgicka, Francúzska a Turecka sú spolu s kvetmi a sviečkami umiestnené na pamiatku obetí požiaru v bare a lounge „Le Constellation“ v stredisku Crans-Montana vo Švajčiarsku v utorok (Zdroj: SITA/Cyril Zingaro/Keystone via AP)
TASR

BERN - Spolumajitelia švajčiarskeho baru Le Constellation, kde v dôsledku požiaru na Nový rok zahynulo 41 ľudí, neustále myslia na obete tohto nešťastia. V piatok to uviedol Jacques Moretti s tým, že sú obaja „zdrvení“. Informuje správa agentúry AFP.

Podľa prokuratúry katastrofu v lyžiarskom stredisku Crans-Montana spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali tesne pri strope, ktorý začal horieť a interiér vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. „Neuplynie ani jediný okamih, kedy by sme nemysleli na obete, ani jediný okamih,“ povedal Moretti. Vyjadril sa tak po príchode do mesta Sion na vypočúvanie v rámci trestného stíhania, ktorému čelí spolu s manželkou Jessicou. Morettiovci čelia obvineniam zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.

Obvinenie vznesené aj na dvoch švajčiarskych úradníkov

Okrem spolumajiteľov baru bolo obvinenie vznesené aj dvom švajčiarskym úradníkom. Jeden z nich bol zodpovedný za kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation a druhý bol vedúcim oddelenia verejnej bezpečnosti v Crans Montane. Vyšetrovateľom bude musieť vysvetliť, prečo obec od roku 2019 nerobila pravidelné každoročné kontroly v bare. Moretti bol 9. januára vzatý do preventívnej väzby, 23. januára bol prepustený na kauciu 200.000 švajčiarskych frankov.

Vyšetrovanie prokuratúry kantónu Valais by malo objasniť presné okolnosti požiaru, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a súvisiace otázky. Obeťami požiaru boli prevažne tínedžeri a mladí dospelí. Zranenia utrpelo 116 ľudí. Agentúra ANSA informovala, že švajčiarsky prezident Guy Parmelin v piatok navštívil ôsmich Talianov, ktorí sú hospitalizovaní v Miláne. Do Severného Talianska Parmelin odcestoval na otvárací ceremoniál zimnej olympiády.

Bar, Požiar, Obete, Crans-Montana
