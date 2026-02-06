Kauza obrej LED obrazovky naberá na obrátkach: Do debaty sa zapojil aj Vallo! Kritika vlády, vytiahol dôležitý dokument

BRATISLAVA - Obyvatelia žijúci v blízkosti bratislavskej "Kukurice" si najskôr museli zvyknúť na to, že budova, ktorú momentálne rekonštruuje rezort obrany, je neustále vysvietená. Po niekoľkých mesiacoch prišla ďalšia rana - ministerstvo na ňu totiž tento týždeň umiestnilo ešte aj veľkú LED obrazovku. Miestni sú nešťastní zo svetelného smogu, ktorý takto vzniká. Mestská časť však tvrdí, že v tomto prípade išli všetky "papierovačky" mimo ňu. Do debaty sa zapojil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý to potvrdil, no zároveň tvrdí, že umiestnenie obrazovky je v rozpore s platným územným plánom.
Vallo odkázal, že Kukučínova ulica nie je Times Square a ani by ňou nemala byť. Zdôraznil tiež, že veľkoplošná obrazovka na rekonštruovanej Kukurici nemá súhlas mestskej časti, ani mesta. "Keďže ide o stavbu vojenskej správy, potrebné povolenia vydáva ministerstvo obrany a jeho špecializovaný stavebný úrad," vysvetlil. Jej umiestnenie je však podľa primátora hlavného mesta v rozpore s platným Územným plánom, podľa ktorého sú v tejto zóne prípustné len bilbordy a backlighty do 13 metrov štvorcových, pričom reklama, ktorá vytvára svetelný smog alebo inak obťažuje obyvateľov, nie je prípustná vôbec.
"Bohužiaľ, mám pocit, že systém ´čo platí pre všetkých neplatí pre štát´ sa u nás stáva pravidlom. S vizuálnym smogom bojujeme roky, zvládli sme mnoho ťažkých rokovaní s reklamnými agentúrami, pokiaľ sme schválili pravidlá, ktoré umiestňovanie reklamných nosičov a obrazoviek redukujú. Len za roky 2021 – 2025 sme odstránili už 983 takýchto reklamných konštrukcií. Je výsmech občanom a všetkým, ktorí dodržujú hoci aj prísne pravidlá, ak im z pozemku ministerstva obrany bude do očí svietiť obrovská obrazovka, pre ktorú žiadne pravidlá neplatia. Tento druh megalomanstva by si už štát mohol odpustiť," dodal.
Budova leží v mestskej časti Nové Mesto. Tá síce tvrdí, že si je vedomé obáv obyvateľov v súvislosti s veľkou LED obrazovkou, no keďže ide o objekt a pozemok vo vlastníctve rezortu obrany, nemá na novú obrazovku žiadny dosah. Obyvatelia zatiaľ formálne žiadosti mestskej časti neadresovali.
Na neustále svietenie v budove sa sťažujú obavytelia žijúci v blízkosti Kukurice na sociálnej sieti. Keď na budovu pribudla cez týždeň ešte aj veľká LED obrazovka, zostali v šoku. Minister obrany Robert Kaliňák nočné svietenie v budove vysvetloval tým, že rekonštrukcia prebieha v trojzmennej prevádzke, pracuje sa teda aj počas noci. LED obrazovku má zasa slúžiť na prezentáciu informácií či rezortných aktivít. Rezort sa plánuje po dokončení rekonštrukcii do budovy presťahovať.