Kaliňák po kauze okolo Kukurice upokojuje vášne: OSPRAVEDLNENIE a nové pravidlá! Vallovi poslal odkaz

BRATISLAVA - Rezort obrany pod vedením Roberta Kaliňáka (SMER-SSD) po kritike, ktorá sa zviezla na svetelný smog pochádzajúci z budovy ich budúceho sídla, upokokuje vášne. Ministerstvo sľubuje, že upravia fungovanie veľkej LED obrazovky a na noc ju budú vypínať. Upravia aj jej svietivosť, ktorú prispôsobia svetelným podmienkam v okolí.
„Prispôsobíme sa tak, aby sme neobmedzovali občanov. Budeme upravovať svietivosť. Budeme ju vypínať na noc, aby mohli ľudia spať a budeme brať do úvahy aj to, aká je svietivosť v jej okolí,“ skonštatoval Kaliňák, ktorý to považuje za limitovanie a obmedzovanie svetelného smogu.
Minister sa zároveň ospravedlnil za to, keď budova svieti celú, respektíve väčšinu noci. Odôvodnil to trojzmennou prevádzkou, aby sa stihol Plán obnovy. V súvislosti so svietivosťou LED obrazovky podotkol, že je kalibrovaná a testovaná.
Na neustále svietenie v budove sa sťažovali obyvatelia žijúci v blízkosti Kukurice na sociálnej sieti. Keď na budovu pribudla cez týždeň ešte aj veľká LED obrazovka, zostali v šoku a vyjadrili svoje obavy so svetelného smogu.
Odkaz pre Valla
Kaliňák sa vyjadril aj k slovám Matúša Valla. Primátor Bratislavy LED obrazovku, ktorej umiestnenie je podľa neho v rozpore s územným plánom, opätovne skritizoval. Poukázal zároveň na dlhodobo snahu samospráv bojovať s vizuálnym smogom, ktorý do mesta nepatrí a ľuďom vadí. „Som smutný, že pravidlá, ktoré si mesto odhlasuje v zastupiteľstve, ktoré sú na úrovni zákona, jednoducho, neplatia pre štát,“ uviedol Vallo. Podľa neho by stačilo, keby sa štát „zo slušnosti“ spýtal na názor aj samosprávy a mohla sa podľa neho nájsť iná alternatíva. To, že sa vláda nemusí nikoho pýtať a neplatia pre ňu pravidlá, ako pre všetkých ostatných občanov, považuje primátor za „viac ako šialené“. „Súčasná vláda nesleduje pravidlá nášho mesta, ktoré musia sledovať všetci ostatní. Považujem to za škandalózne,“ zdôraznil Vallo, s tým, že sa chcú baviť s ministerstvom.
Kaliňák mu odkázal, že chápe, že je dôležité rozčúliť sa nad takouto vecou a treba brať do úvahy aj to, aby mohli ľudia v noci pokojne spať, avšak zároveň primátorovi odporučil, aby sa radšej venoval v hlavnom meste doprave. „Lebo neviem, čo je horšie. Či táto LED obrazovka alebo jeho cyklopruh, ktorý nikto nevyužíva,“ odkázal Kaliňák.
Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom rezortu. LED obrazovku chce rezort využívať na prezentáciu informácií či rezortných aktivít.
Keďže ide o stavbu vojenskej správy, všetky potrebné povolenia vydáva ministerstvo obrany, odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenia stavebného poriadku, ako vojenský stavebný úrad. Mestská časť v tomto prípade nemala podľa jej vyjadrení možnosť ovplyvniť rozhodnutie o osadení ani prevádzke tejto obrazovky.