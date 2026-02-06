Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Kaliňák po kauze okolo Kukurice upokojuje vášne: OSPRAVEDLNENIE a nové pravidlá! Vallovi poslal odkaz

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Ján Zemiar, Facebook/ Život v MČ Bratislava - Nové Mesto)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR

BRATISLAVA - Rezort obrany pod vedením Roberta Kaliňáka (SMER-SSD) po kritike, ktorá sa zviezla na svetelný smog pochádzajúci z budovy ich budúceho sídla, upokokuje vášne. Ministerstvo sľubuje, že upravia fungovanie veľkej LED obrazovky a na noc ju budú vypínať. Upravia aj jej svietivosť, ktorú prispôsobia svetelným podmienkam v okolí.

 „Prispôsobíme sa tak, aby sme neobmedzovali občanov. Budeme upravovať svietivosť. Budeme ju vypínať na noc, aby mohli ľudia spať a budeme brať do úvahy aj to, aká je svietivosť v jej okolí,“ skonštatoval Kaliňák, ktorý to považuje za limitovanie a obmedzovanie svetelného smogu.

Minister sa zároveň ospravedlnil za to, keď budova svieti celú, respektíve väčšinu noci. Odôvodnil to trojzmennou prevádzkou, aby sa stihol Plán obnovy. V súvislosti so svietivosťou LED obrazovky podotkol, že je kalibrovaná a testovaná.

Na neustále svietenie v budove sa sťažovali obyvatelia žijúci v blízkosti Kukurice na sociálnej sieti. Keď na budovu pribudla cez týždeň ešte aj veľká LED obrazovka, zostali v šoku a vyjadrili svoje obavy so svetelného smogu. 

Kaliňák po kauze okolo
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Odkaz pre Valla

Kaliňák sa vyjadril aj k slovám Matúša Valla. Primátor Bratislavy LED obrazovku, ktorej umiestnenie je podľa neho v rozpore s územným plánom, opätovne skritizoval. Poukázal zároveň na dlhodobo snahu samospráv bojovať s vizuálnym smogom, ktorý do mesta nepatrí a ľuďom vadí. „Som smutný, že pravidlá, ktoré si mesto odhlasuje v zastupiteľstve, ktoré sú na úrovni zákona, jednoducho, neplatia pre štát,“ uviedol Vallo. Podľa neho by stačilo, keby sa štát „zo slušnosti“ spýtal na názor aj samosprávy a mohla sa podľa neho nájsť iná alternatíva. To, že sa vláda nemusí nikoho pýtať a neplatia pre ňu pravidlá, ako pre všetkých ostatných občanov, považuje primátor za „viac ako šialené“. „Súčasná vláda nesleduje pravidlá nášho mesta, ktoré musia sledovať všetci ostatní. Považujem to za škandalózne,“ zdôraznil Vallo, s tým, že sa chcú baviť s ministerstvom.

Kaliňák mu odkázal, že chápe, že je dôležité rozčúliť sa nad takouto vecou a treba brať do úvahy aj to, aby mohli ľudia v noci pokojne spať, avšak zároveň primátorovi odporučil, aby sa radšej venoval v hlavnom meste doprave. „Lebo neviem, čo je horšie. Či táto LED obrazovka alebo jeho cyklopruh, ktorý nikto nevyužíva,“ odkázal Kaliňák.

Kaliňák po kauze okolo
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom rezortu. LED obrazovku chce rezort využívať na prezentáciu informácií či rezortných aktivít.

Keďže ide o stavbu vojenskej správy, všetky potrebné povolenia vydáva ministerstvo obrany, odbor riadenia špecializovanej štátnej správy, oddelenia stavebného poriadku, ako vojenský stavebný úrad. Mestská časť v tomto prípade nemala podľa jej vyjadrení možnosť ovplyvniť rozhodnutie o osadení ani prevádzke tejto obrazovky.

Viac o téme: RekonštrukciaMinisterstvo obranyRobert KaliňákKukuricaBudovaLED obrazovka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Kauza obrej LED obrazovky
Kauza obrej LED obrazovky naberá na obrátkach: Do debaty sa zapojil aj Vallo! Kritika vlády, vytiahol dôležitý dokument
Domáce
FOTO Times Square na slovenský
Times Square na slovenský spôsob?! Najskôr nonstop rozsvietená Kukurica, teraz obria LED obrazovka: Ľudia sa búria
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Čo sa robí u Polnišovej doma, KEĎ SA ZHASNE? Odpustite si tie komentáre...
Prominenti
Tréner V. Weiss st. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Tréner V. Weiss st. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Futbal
Ivan Kmotrík ml. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Ivan Kmotrík ml. počas tlačovej konferencie pred štartom jarnej časti futbalovej Niké ligy
Futbal

Domáce správy

FOTO Policajná akcia Mechanik v
Policajná akcia Mechanik v Lučenci: Zameraná bola na drogy, zadržali podozrivé osoby
Domáce
Maroš Žilinka
Rada prokurátorov sa stotožňuje so Žilinkom: Vyjadrenia premiéra ju znepokojili
Domáce
Richard Takáč
KDH vyzýva Takáča! Má vysvetliť zmluvy na lesnícke služby
Domáce
Podvodníci pripravili ženu z Bratislavy o viac ako 27 000 eur – vydávali sa za policajta a pracovníka NBS
Podvodníci pripravili ženu z Bratislavy o viac ako 27 000 eur – vydávali sa za policajta a pracovníka NBS
Bratislava

Zahraničné

ruskí vojaci sa zúčastňujú
Putinova armáda čelí katastrofe: Výpadok Starlinku spôsobil chaos! Ruskí vojaci strieľajú po sebe navzájom
Zahraničné
Sprava predseda Organizácie pre
Šéf ruskej diplomacie po stretnutí s predsedom OBSE požaduje jej reformu
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
Irán označil rokovania s USA za pozitívne: Budú pokračovať
Zahraničné
Mette-Marit
Nórska korunná princezná vyjadrila ľútosť nad svojím priateľstvom s Epsteinom
Zahraničné

Prominenti

Kráľovná instagramu PORODILA! Plačková
PRVÉ SLOVÁ hrdého otecka Reného Strausza: Bol pri pôrode… Priznal STRACH!
Domáci prominenti
Meryl Streep
Hollywood sa bojí MIRANDY! Meryl Streep sa vracia do úlohy, ktorá ju totálne ZNIČILA!
Zahraniční prominenti
Jan Kraus
Kraus pred SÚDOM: Naložil expartnerke svojho syna... VYHODIL JU z bytu!
Domáci prominenti
STRACH o hviezdneho herca:
STRACH o hviezdneho herca: Dramatický pád na lyžiach... Museli ho operovať!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcel byť lekárom za
Chcel byť lekárom za každú cenu: TENTO študent sa sám zmrzačil, aby oklamal systém! Teraz mu hrozí väzenie
Zaujímavosti
ŠIALENÁ nevesta šokuje svet
ŠIALENÁ nevesta šokuje svet NEHORÁZNOU požiadavkou: ZAKÁZALA jej otehotnieť, kým sama nepovie ÁNO!
Zaujímavosti
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína
Holandská hrdinka: Kráľovná Vilemína za poddanými jazdila na bicykli
dromedar.sk
Máte 35 rokov? Vedci
Máte 35 rokov? Vedci VARUJÚ: Práve TERAZ sa vo vašom tele začína odpočítavanie k INFARKTU! Spozornieť by malo TOTO pohlavie
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Slováci ako chudobní príbuzní? Pozrite si veľké porovnanie minimálnej mzdy u nás a v zahraničí!
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Ďalšia banka zlacňuje hypotéky: Vypočítajte si aktuálnu splátku na vaše nové bývanie! (kalkulačka)
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?
Slováci pred Vianocami zatiahli pri nákupoch ručnú brzdu: December priniesol najhorší výsledok roka, čo je za tým?

Šport

ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
ZOH 2026 Adam Ružička reaguje na Valábikove slová: Je to pre mňa prekvapenie
Hokej na ZOH 2026
Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Vyhli sa najväčším gigantom: Žilinčanom vyžrebovali osemfinálového súpera v Lige majstrov
Liga majstrov
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Na úvod turnaja veľká dráma: V zápase Slovenska rozhodlo až napínavé predĺženie
Ženský hokej
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Neuveriteľná Lindsey Vonnová! Americká legenda dokázala, že je z inej planéty
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Ford má ponuku, ktorú bude ťažšie odmietnuť: výrazne viac za rovnakú cenu
Novinky

Kariéra a motivácia

Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Tento AI nástroj vám môže ušetriť hodiny denne. Väčšina ľudí ho v práci stále využíva zle
Rady, tipy a triky
2 % môžete darovať rodičom
2 % môžete darovať rodičom
Domáce
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Ceny benzínov sa v druhej polovici januára ustálili, nafta medzitýždňovo zdražela v priemere o takmer 3 centy za liter
Aktuality
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Zoznam.sk spája svet informácií a športových emócií: Sme hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Omáčky bez smotany a mlieka: Chutia skvelo aj bez laktózy
Rady a tipy
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Paradajková kapusta: Zabudnutý recept na lacnú klasiku
Výber receptov

Technológie

Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
Bezpečnosť
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Umelá inteligencia
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Správy
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
Android

Bývanie

Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Spredu celkom fádna budova, no z druhej strany je úplne iný svet! Domáci si tu vedia užívať pohodlie aj relax
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?

Pre kutilov

Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Večer boli krásne, ráno ležia na zemi: Ako zastaviť tichého zabijaka priesad skôr, než bude neskoro
Záhrada
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Voda z vodovodu, dažďová či destilovaná voda? Aká voda je najlepšia pre izbové rastliny
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Partnerské vzťahy
Psychológovia prezradili: Tieto nenápadné maličkosti dokážu zachrániť vzťah aj v najťažších chvíľach
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ústretovosť ho takmer stála
Zahraničné
Ústretovosť ho takmer stála život: Muž ostal na ulici stáť ako prikovaný, nechýbalo veľa a zabilo by ho okno!
ruskí vojaci sa zúčastňujú
Zahraničné
Putinova armáda čelí katastrofe: Výpadok Starlinku spôsobil chaos! Ruskí vojaci strieľajú po sebe navzájom
PRÁVE TERAZ Tragédia vo
Domáce
PRÁVE TERAZ Tragédia vo Vysokých Tatrách: Lavína si zobrala dva ľudské životy!
Kaliňák po kauze okolo
Domáce
Kaliňák po kauze okolo Kukurice upokojuje vášne: OSPRAVEDLNENIE a nové pravidlá! Vallovi poslal odkaz

Ďalšie zo Zoznamu