NÁROČNÉ týždne tehotnej Christovej: O pár chvíľ rodí... FOTO s obrovským bruškom!

BRATISLAVA - Daniela Zajíček Christová, dcéra Ivany Christovej, je tesne pred pôrodom druhého dieťatka. Hoci posledné týždne pre ňu neboli jednoduché, s manželom sa už nevedia dočkať chvíle, keď sa ich rodina opäť rozrastie.
Babyboom v slovenskom šoubiznise. Čochvíľa neporodí len podnikateľka Zuzana Strausz Plačková, bývalá herečka Mary Bartalos ale i dcéra Ivany Christovej, Daniela. Tým, že nosí pod srdcom druhé bábätko sa Daniela pochválila len v októbri minulého roka dojímavým videom.
Dojímavé VIDEO! Radosť v rodine bývalej MISS Ivany Christovej: Jej dcéra čaká bábätko
„Mama, otec a tvoja staršia sestra sa už nevedia dočkať, kedy ťa stretneme. Naše srdcia (a rodina) sa opäť rastú. Cítime sa požehnaní," napísala v tom čase Daniela. Čiernovláska už o pár chvíľ porodí, čo značí jej obrovské tehotenské bruško. Pred pôrodom však neoddychovala.
„Posledné týždne som tu veľmi nebola.. sťahovanie v 39. týždni bolo fyzicky aj psychicky náročné. Myslím, že som si siahla na dno mojich síl a moje telo je fakt unavené už zo všetkého, aleee stihli sme to a sme ready na naše ďalšie baby," zverila sa na sociálnej sieti.
Manželia sa už nevedia dočkať svojho druhého bábätka. Daniela so svojím manželom dnes vychovávajú rozkošnú dcérku Zojku, ktorá prišla na svet vo februári 2021. Dieťatko si veľmi priali – približne rok sa oň pokúšali prirodzenou cestou, až sa napokon rozhodli obrátiť na odborníkov a podstúpiť umelé oplodnenie.