ABÚ ZABÍ - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyzval iránske vedenie, aby bralo vážne rokovania so Spojenými štátmi v ománskom Maskate. Informuje správa agentúry DPA.
Podľa Merza prebiehajú intenzívne diplomatické snahy s cieľom presvedčiť Irán, aby prestal útočiť na vlastné obyvateľstvo, ukončil svoj jadrový program a vrátil sa k rokovaciemu stolu, aby mohol diskutovať o nastolení mieru a stability v regióne. Merz v uplynulých dňoch navštívil aj Saudskú Arábiu a Katar. Uviedol, že nemeckí partneri v regióne sú znepokojení dôsledkami nestability v Iráne a spolupracujú so Spojenými štátmi s cieľom „priviesť Teherán k rozumu“.
Jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom
Jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začali v piatok ráno v ománskom hlavnom meste Maskat. Delegácie vedú vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Trump v uplynulých týždňoch opakovane pohrozil Iránu vojenskou intervenciou, pokiaľ nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe. Zásah predtým obhajoval ako pomoc účastníkom protivládnych demonštrácií.
Arákčí vo štvrtok na sociálnej sieti X označil Merza za „človeka s nepríjemným charakterom“ a obvinil ho z „politickej naivity“. Vyjadril sa, že dúfa v zmenu na kancelárskom poste. Merz vo štvrtok v Katare slová šéfa iránskej diplomacie skritizoval a označil ich za „nervozitu a neistotu“ Teheránu. „Obavy z vojenskej eskalácie v regióne sú veľké. Irán musí prestať byť destabilizujúcou silou v regióne,“ dodal.