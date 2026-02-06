VIDEO Kráľovná instagramu PORODILA! Plačková priviedla na svet dcérku: TAKTO vyzerá malá Ayana!

BRATISLAVA – Najväčšia radosť pre Plačkovú! Zuzana Plačková už drží v náručí svoje druhé dieťa. Po synovi Dionovi, ktorý sa narodil v septembri 2022, prišla na svet malá princezná Ayana.
Influencerka si fanúšikov dlho držala v napätí. Hoci ešte nedávno vyzvala sledovateľov, aby tipovali meno dieťaťa, termín pôrodu si nechávala pre seba. „Povedala som vám, že do nedele budem mať dve deti, a tak to aj bude,“ odkázala so šibalským úsmevom v story, pričom priznala, že ju baví držanie ľudí v napätí. A svoj sľub dodržala.
Dnes totiž priviedla na svet vytúženú dcérku menom Ayana. Najprv pridala fotografiu z nemocničnej izby, v ktorej ju po pôrode čakali balóniky s nápisom - je to dievča.
A pár minút na to pridali šťastní rodičia video, na ktorom je ich vytúžený poklad. Plačková rodilal cisárskym rezom, pretože je astmatička a lekári prirodzený pôrod neodporučili. Všetko však prebehlo hladko a mamička aj bábätko sú v poriadku.
Plačková stihla ešte pred pôrodom zriadiť, rovnako ako prvorodenému Dionovi, instagramový profil, aby mohli fanúšikovia sledovať prvé dni života jej dcérky. Profil malého dievčatka má už takmer 26.000 sledovateľov a to ho Zuzana založila len vo štvrtok v noci. Rodinka je, zdá sa, nateraz kompletná a tmavovláska si naplno užíva svoje mamičkovské šťastie.