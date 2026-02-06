PRÁVE TERAZ Tragédia vo Vysokých Tatrách: Lavína si zobrala dva ľudské životy!

(Zdroj: Topky)
VYSOKÉ TATRY - Záchranári vo Vysokých Tatrách majú mimoriadnu pohotovosť po tom, čo sa spustila obrovská lavína. Žiaľ, tento prírodný živel si v piatok 6. februára zobral dva ľudské životy!
Aktualizované 15:40 Polícia neskôr spresnila, že išlo o dvojicu Maďarov vo veku 37 a 30 rokov.
Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
"Dnes krátko po 12:00 hodine došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži, išlo o cudzincov. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vzhľadom na situáciu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie," informovala polícia v poobedňajších hodinách.
Vrchol Tupá sa nachádza neďaleko Batizovskej doliny a neďaleko je aj Popradské pleso.
