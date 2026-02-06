Fico si chce po Poprade napraviť chuť: Nové stretnutie so študentmi v MODRE, dorazil dav protestujúcich!

MODRA - Premiér Robert Fico sa už po niekoľkýkrát pokúša nadviazať kontakt s mladými. Po veľkom fiasku v Poprade, kde šéf Smeru-SSD posielal niektorých študentov bojovať na Ukrajinu si chcel napraviť chuť v Modre. Ani po príchode do tohto mesta sa však premiér nevyhol odporu miestnych. Tí na miesto stretnutia so študentmi prišli vo veľkom počte s transparentmi v ruke. Premiér zatiaľ na internet posielal zábery zvnútra.
VIDEO Celá diskusia premiéra so študentmi v Modre:
Fico sa na stretnutie so študentmi chystal už zrejme dlhšie. Dorazil v piatok 6. februára v dopoludňajších hodinách, čo potvrdil aj na sociálnej sieti za série fotografii zvnútra areálu. Dodal, že "Slovensko potrebuje jediné - rozprávať sa".
"Dnes som v pamätnej a aj vďaka Štúrovi nám tak drahej Modre viedol dialóg s mladými ľuďmi, so študentmi. Oceňujem, že sme mohli viesť diskusiu, ktorá bola zameraná na pokojnú argumentáciu, fakty a vzájomný rešpekt. Za viac ako jeden a pol hodiny som si vypočul názory a otázky od ľudí, ktorí raz prevezmú zodpovednosť za riadenie a rozvoj Slovenska. Bolo pre mňa veľkou cťou a radosťou vidieť ich skutočný zápal a presvedčenie," napísal Fico.
Protestujúci dav a slová o zneužívaní na kampaň
Kolónu áut plnú ochrankárov a ďalších členov z vládneho kabinetu, ako napríklad štátneho tajomníka zahraničného rezortu Mareka Eštoka, vítala aj tá druhá názorová skupina Modranov.
Fico sa vrátil do Popradu: S mladými rečnil o medzinárodných vzťahoch! Dusná atmosféra a odchod študentov
Tí sa pozerali na príchod predsedu vlády s nevôľou a už niekoľko hodín pred konaním tohto eventu sa na chodíkoch objavili povedomé nápisy.
"Ahojte, dozvedeli sme sa, že v piatok 6.2. príde premiér R. Fico do Modry "diskutovať" s maturantmi. Keďže nám nie je ľahostajné ako študentov zneužíva na svoju kampaň, ako ich dehonestuje a robí všetko pre to aby túto krajinu opustili, chceme mu to dať najavo," napísala stránka Modra Spolu.
Odpor miestnych občanov k príchodu Fica sa už premietol aj do vtipov na sociálnej sieti.
"Toto sú momenty, kedy sa cítim ako plnohodnotný človek obklopený krásnymi a plnohodnotnými ľuďmi. Kedy na chvíľu zabúdam na všetko to zlo a biedu, ktoré tu vládna kakistokracia šíri - aj keď je to práve dôvod nášho stretnutia," napísal jeden zo študentov na sociálnej sieti.