STRACH o hviezdneho herca: Dramatický pád na lyžiach... Museli ho operovať!

LOS ANGELES - Hollywoodsky fešák Channing Tatum má za sebou nepríjemné chvíle. Herec musel podstúpiť operáciu ramena, ktoré si zranil po páde počas lyžovania na festivale Sundance Film Festival.
Podľa informácií portálu TMZ došlo k zraneniu v čase, keď sa Tatum nachádzal na festivale kvôli svojim filmom Josephine a Nuisance Bear. Obe snímky si zo Sundance odniesli ocenenia, no radosť z úspechu zatienil nešťastný pád na svahu. Výsledok? Oddelené rameno a nevyhnutný chirurgický zákrok.
Herec sa fanúšikom ozval priamo z nemocnice. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografiu z nemocničnej postele a pridal k nej povzbudivý odkaz: „Len ďalší deň. Ďalšia výzva. Táto bude ťažká. Ale čo už. Poďme na to.“ Neskôr na svojom profile spresnil, že podstúpil operáciu ramena, a zdieľal aj röntgenové snímky pred a po zákroku. Na tých „po“ je jasne viditeľné, že rameno lekári spevnili skrutkou.
O to väčší kontrast je to s januárom, keď paparazzi herca zachytili v Kostarike v romantických chvíľach s jeho novou priateľkou Inka Williams. Dvojica je spolu od začiatku roka 2025, len niekoľko mesiacov po tom, čo Tatum ukončil zásnuby s herečkou Zoë Kravitz.