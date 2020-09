Kočner sa na súde zastal Ruska! Černákov štartér áut potvrdil, že exmarkizák si objednal vraždu

Podľa jeho slov v čase okolo roku 1997 SIS viedla spis na neho a na bývalého riaditeľa televízie Pavla Ruska. "Peter Steinhübel mal eminentný záujem o vstup do médií a mal záujem vstúpiť do televízie Markíza. V tom čase udržiaval nadštandardné vzťahy s vtedajším námestníkom SIS Svěchotom, ktorý zase udržiaval nadštandardné vzťahy so sýkorovcami a Mikulášom Černákom," povedal Kočner.

"Je pre mňa nemysliteľné a nepochopiteľné, že by Steinhübel nevedel, že si obžalovaný Pavol Rusko objednal vraždu Volzovej. Že by on neprišiel za Pavlom Ruskom a nepovedal mu, že bude jeho spoločníkom, alebo pôjde do väzenia," vyhlásil Kočner. "Môj osobný názor je, že celú kauzu Markíza rozpútal Svěchota, aby mohol on alebo nieto z predstaviteľov vtedajšej vládnej moci ovládať Markízu," dodal.

Stretnutie mal dojednať Kaštan

Ďalší svedok v utorok vypovedal, že išlo o člena skupiny černákovcov Slavomíra Surového. Podrobne opísal stretnutie Pavla Ruska s Černákom v Banskej Bystrici. Stretnutie, na ktorom mal požiadať Rusko Černáka o zavraždenie svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej, mal dojednať ďalší spoluobžalovaný Miloš Kaštan. Rusko prišiel na stretnutie s Černákom maskovaný. Stretnutie trvalo približne 20-30 minút.

Zdroj: TASR - Ivan Kríž

"Miki sa smial a nám povedal, že ten blázon Rusko si chcel objednať vraždu Volzovej," povedal Surový o situácii, ktorá nastala po stretnutí v kanceláriách Černákovej firmy. Rusko Černákovi údajne ponúkal za likvidáciu Volzovej 20 miliónov slovenských korún. Černák mu podľa svedka povedal že "také veci nerobí". Bývalému riaditeľovi Černák neveril, nepoznal ho a myslel si, že je to nejaká "búda, pasca". Z prípravy vraždy Volzovej je obžalovaný Pavol Rusko, Mikuláš Černák, bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel a Miloš Kaštan.