VIDEO Arogantné vystupovanie Ruska a mrazivý odkaz Černáka: Volzová mala na súde slzy na krajíčku

BRATISLAVA - Emócie na piatkovom súdnom procese s exriaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom a mafiánskymi bosmi by sa miestami dali krájať. Sylvia Volzová, ktorej vraždu si mal Rusko objednať, mala po svojej výpovedi slzy na krajíčku. Jej niekdajší obchodný partner po nej hádzal grimasy, ktoré spozoroval aj sudca a napomenul ho. Černák sa zas vyjadril, že chce v Leopoldove popracovať na Ruskovej resocializácii.

Pred senát Okresného súdu Bratislava II. sa uplynulý piatok opäť postavila trojica obávaných mužov - banskobystrický bos Mikuláš Černák, jeho komplic Miloš Kaštan a šéf skupiny sýkorovcov Robert Lališ. K mužom z mafiánskych kruhov sa "pridal" aj exriaditeľ televízie a niekdajší politik Pavol Rusko.

Všetci štyria sú obžalovaní v prípade objednávky vraždy Sylvie Volzovej. Tá sa vyjadrila, že dlho váhala, či sa vôbec zúčastní pojednávania v Bratislave. Na Slovensku nebola už dva roky a jej správanie nasvedčovalo tomu, že sa v jednej miestnosti so spomínanými mužmi príliš komfortne necíti. Jej aktuálnu podobizeň novinári zaznamenať nemohli. Do pojednávacej miestnosti totiž dorazila až ukončení fototermínu.

Volzová v súčasnosti používa priezvisko Klaus a roky sa zdržiava v zahraničí. O tom, že ju niekto plánuje zlikvidovať, sa podľa jej výpovede dozvedela v roku 1997. Zamestnanci Markízy jej povedali, že by mala odísť zo Slovenska. Vraj si objednali jej vraždu. "Niekto ma chcel odstrániť, neodvážili sa mi však povedať, kto to bol," priblížila.

Pod oknami bytu v centre Bratislavy, kde bývala, jej v tom čase navyše postávali vyšportovaní muži, objavovali sa tam aj divné autá. Doma dokonca našla otvorené okná, hoci tvrdila, že ich nechala zatvorené. Nič však nezmizlo. Neskôr si preto dala na okná nainštalovať mreže.

Od Ruska si mala navyše vypočuť aj to, že na Slovensku sa dá človeka zbaviť už za dvetisíc mariek a že je veľmi ľahké dať človeku biely prášok pod auto. Spočiatku si Volzová myslela, že ide o zastrašovanie. Postupne začala byť voči svojmu obchodnému partnerovi opatrná. Konfliktov medzi nimi pribúdalo. Na mnohé podrobnosti si však sama nepamätala, za čo sa ospravedlňovala.

Situácia vyvrcholila aj tým, že dnes 67-ročná žena urobila vyhlásenie pred notárom v Rakúsku o tom, že ak by prišla o svoj podiel v Markíze, neurobila tak dobrovoľne. Svoj podiel napokon predala v toku 2001 za 170 miliónov slovenských korún. Podľa nej však mal omnoho väčšiu hodnotu.

Arogantné grimasy

Neskôr svoje otázky na Volzovú smeroval aj samotný Rusko. Ten sa počas jej reakcií nezdržal posmešných a arogantných grimás. Neunikli ani jej právnemu zástupcovi Romanovi Kvasnicovi a sudcovi, ktorý zakročil a napomenul ho. Jeho výraznú mimiku a gestiku totiž advokát označil ako nátlak na jeho klientku. Marek Para, ktorý zastupuje Ruska len poznamenal, že on žiadne posunky nezaregistroval.

To ale neboli jediné emočné prejavy počas pojednávania. Mikuláš Černák sa chcel vyjadriť za prítomnosti samotnej Volzovej. Prekvapivo jej venoval ospravedlnenie."Chcem sa vám ospravedlniť za to, že sme vôbec prijali takúto objednávku," kajal sa. Keď Volzová odchádzala z pojednávacej miestnosti, slzy mala na krajíčku.

Černákove mrazivé slová

Štvorica obžalovaných po hodinovej pauze reagovala na jednotlivé výpovede. Mikuláš Černák vo svojej reči adresoval mrazivé slová Ruskovi. "Zrejme treba dúfať, že spravodlivosť zastihne aj jeho a príde ma navštíviť do Leopoldova, tam budeme pracovať na jeho resocializácii," povedal v súvislosti s jeho výpoveďou, ktorú označil ako účelovú, rovnako ako Lališovu. Po vyslovení týchto slov navyše Ruskovi uštedril veľavravný pohľad a náznak úsmevu.

Teatrálne vystupoval aj Lališ, ktorý s Černákom nemá dobré vzťahy. "Pán Černák, omluvíte sa potom aj mne aj Ruskovi?" reagoval na ospravedlnenie banskobystrického bosa smerom k Volzovej. Vyzval ho, aby išiel na detektor lži, ktorý on sám absolvoval. Otočil sa pri tom tak, aby mu to, čo má na srdci, adresoval z očí do očí.

Ostrosledované pojednávanie bude pokračovať výsluchom svedkov navrhnutých prokuratúrou 13. decembra tohto roka. Viac sa o prípade a predošlých pojednávaniach dočítate TU aj TU.

Polícia začala prípad riešiť na základe výpovede Mikuláša Černáka Práve on mal vypovedať, že si Rusko v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských.