AKTUÁLNE Kriminalisti zadržali starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého! Obvinili ho zo zneužívania právomocí

Bratislavskí policajti na sociálnej sieti informovali, že dnes ráno zadržali verejného činiteľa, ktorý je obvinený zo spáchania trestného činu proti poriadku vo veciach verejných.

Aktualizované 16:12 Kusého polícia obvinili zo zneužívania svojej právomoci

Bratislavská krajská kriminálna polícia dnes zasahovala v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. "Vyšetrovanie tejto trestnej činnosti bolo začaté na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave III, no prípad si pre jeho rozsah a závažnosť na základe výberovej príslušnosti prevzal odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave," informovala polícia na sociálnej sieti.

"Vyšetrovateľ Policajného zboru v tejto súvislosti zadržal jednu osobu, ktorú na základe dôkaznej situácie obvinil z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa," uviedla polícia. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

Aktualizované 12:58 K situácii sa vyjadril aj úrad Nového Mesta

Podľa nich čelil úrad aj Kusý opakovaným anonymným trestným oznámeniam a obvineniam. Všetky boli doteraz "neodpodstatnené a nezmyselné". Stanovisko Topkám poskytol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. "Sme presvedčení, že inak tomu nebude ani tentoraz. V tejto chvíli nemáme vedomosť, čoho by sa malo aktuálne trestné oznámenie týkať," napísal hovorca.

K celej záležitosti sa Nové Mesto bližšie vyjadrí až vtedy, keď bude vedieť, čoho sa tento prípad týka. "Nie sme si totiž vedomí žiadneho porušenia legislatívy, ktorého by sa mohol starosta mestskej časti dopustiť. Zároveň nám nik netlmočil ani žiadne relevantné výhrady či podozrenia, ktoré by zakladali podozrenie, že úrad či jeho štatutári v čomkoľvek postupovali protiprávne," uviedol Tettinger. Celé stanovisko si môžete prečítať nižšie.

Návrh na väzobné stíhanie

Aktualizované 12:25 Podľa našich informácií zadržali Rudolfa Kusého pre trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa. Má ísť o ekonomickú trestnú činnosť. Podľa informácií z prostredia polície by už dnes mal byť spracovaný aj návrh na Kusého väzobné stíhanie.

Zadržaným má byť starosta Nového Mesta Rudolf Kusý

„So zadržaným v súčasnosti vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony. Viac informácií prinesieme hneď, ako to umožní procesná situácia vo vyšetrovaní,“ uviedli ochrancovia zákona. Podľa informácií má ísť o človeka pôsobiaceho v samospráve. Tri od seba nezávislé zdroje pre TASR uviedli, že zadržaným má byť starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Rodina Kusého však podľa našich informácií zatiaľ nemá o jeho zadržaní žiadnu vedomosť.

Prečítajte si celé stanovisko Nového Mesta

"Úrad Bratislava – Nové Mesto, ako aj starosta tejto mestskej časti, boli za posledných desať rokov opakovane terčom rôznych anonymných trestných oznámení a obvinení. Orgánom činným v trestnom konaní sme vždy poskytli maximálnu súčinnosť, rovnako budeme konať aj v tomto prípade. Doteraz sa vždy všetky vznesené obvinenia ukázali ako neopodstatnené a nezmyselné. Sme presvedčení, že inak tomu nebude ani tentoraz. V tejto chvíli nemáme vedomosť, čoho by sa malo aktuálne trestné oznámenie týkať.

K celej záležitosti sa preto môžeme bližšie vyjadriť, až keď budeme vedieť, čoho sa tento prípad týka. Nie sme si totiž vedomí žiadneho porušenia legislatívy, ktorého by sa mohol starosta mestskej časti dopustiť. Zároveň nám nik netlmočil ani žiadne relevantné výhrady či podozrenia, ktoré by zakladali podozrenie, že úrad či jeho štatutári v čomkoľvek postupovali protiprávne. Ako úrad sa dlhodobo usilujeme posilňovať transparentnosť, hospodárnosť pri verejnom obstarávaní, presadzujeme efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu.

O tom, že sa nám túto úlohu darí napĺňať, svedčí aj fakt, že podľa posledného rebríčka „Otvorená samospráva“, ktorý zverejnila organizácia Transparency International Slovensko, je Nové Mesto druhým najtransparentnejším mestom na Slovensku."