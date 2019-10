Ďalšia fatálna chyba pardubickej nemocnice! Po Adamkovi (9) zmrzačili bábätko, doživotné následky

Spomínaná nemocnica, na rozdiel od prípadu Adamka, chybu tamojších zdravotníkov tentokrát priznala. Pre neskoré podanie antibiotík po pôrode skončilo dieťa so zdravotným postihnutím. Informoval o tom portál idnes.cz.

Lieky mu podali, keď už bolo neskoro

Bábätko prišlo na svet v júni tohto roka. Podľa medializovaných správ malo v krvi streptokoka. Práve preto mu mali včas nasadiť liečbu. Žiaľ, nestalo sa tak. Antibiotiká mu podali až o niekoľko hodín neskôr, než odporúčajú odborníci. V tom čase už bolo neskoro.

V prípade Adamka o vine nemocnice rozhodne súd. Zdroj: FB/Pomáháme Adámkovi

V súčasnosti je zrejmé, že bábätko bude mať trvalé následky. Jeho vývoj sa zastavil, pochybenie v starostlivosti malo spôsobiť, že je zdravotne postihnuté. Bližšie detaily prípadu ale nie sú známe vzhľadom na lekárske tajomstvo.

"Vykonali sme šetrenie, či bol dodržaný odporúčaný štandardný medicínsky postup. Vyhodnotili sme to tak, že došlo k nesúladu medzi postupom odporúčaným odbornou spoločnosťou a medzi tým, akým spôsobom naši lekári vykonávali liečbu," uviedla hovorkyňa Nemocnice Pardubického kraja Kateřina Semrádová.

Konať začala nemocnica

Hovorkyňa ďalej objasnila, že nemocnica začala prípad vyšetrovať sama po tom, ako od poškodenej rodiny obdržala žiadosť o vydanie zdravotníckej dokumentácie. Polícia však trestné oznámenie zatiaľ neobdržala.

Potvrdila to aj policajná hovorkyňa Eva Maturová. Podľa jej slov totiž polícia neeviduje žiaden nový prípad z roku 2019. "Je možné, že po zverejnení prípadu šetrenie sami zahájime," dodala.

Musí sa to skončiť

Vedenie Pardubického kraja sa vyjadrilo, že podobné prípady sa jednoducho musia skončiť. Kraj ako zriaďovateľ nemocnice, kde došlo k spomínaným pochybeniam chce, aby niekto niesol zodpovednosť. Okrem toho žiadajú o okamžité predloženie zmien, ktoré by do budúcna zabránili podobným problémom.

Zmeny by podľa všetkého mali zasiahnuť najmä detské oddelenie. Miestni poslanci sa ale vyjadrili, že nehľadajú obetného baránka. "Chceme, aby verejnosť mala istotu, že ak sa pôjdu liečiť do pardubickej nemocnice, na jednotlivé oddelenia a zvlášť na to detské, tak je to bez rizika," povedal hajtman Pardubického kraja Martin Netolický. Pardubická nemocnica čelí v súčasnosti viacerým súdnym sporom.