Andreu hospitalizovali v michalovskej nemocnici: Na odchode z psychiatrie ňou otriasol šok, obe zariadenia sa bránia

Andrea bola od 19. novembra hospitalizovaná v nemocnici Svet Zdravia v Michalovciach. V druhej polovici októbra niekoľko ráz odpadla, do hospitalizácie celkom deväťkrát, raz aj skolabovala.

Deň po hospitalizácii ju lekári poslali do psychiatrickej kliniky na Stráňanoch, v Michalovciach, aby sa vylúčilo, alebo potvrdilo odpadávanie zo psychického pôvodu. „Tak som išla so sanitárom. Po vyšetrení mi povedali, že môžem ísť, že dole ma bude čakať sanitka. No nestalo sa tak. Hodinu som čakala pred vchodom nemocnice a sanitár nedošiel. Prišlo mi zle a veľa nechýbalo, aby som zas odpadla,“ opísala nepríjemnú skúsenosť Andrea. Desí ju predstava, že by si udrela hlavu a zostala by ležať na chladnej zemi. Preto sa vrátila za sestričkou. „Povedala mi, aby som sa informovala na dispečingu. Zavolala som tam, ale operátorka mi nevedela povedať, kedy sanitka príde,“ sťažuje sa na systém žena. Andrea nakoniec situáciu vzala do vlastných rúk, zavolala si taxík. „A keď som urobila krik v nemocnici, viete, čo mi povedali? Keď nie som spokojná, môžem sa pozberať a odísť. Pýtam sa, kde je tu spravodlivosť?“ povedala žena.

Andrea ležala v nemocnici v Michalovciach viac než týždeň, čo stojí za jej odpadávaním, sa nedozvedela. Zdroj: FB/A. N. O.

Ktorá strana za vzniknutú situáciu nesie zodpovednosť, sme zisťovali u oboch nemocníc. „Došlo k nedorozumeniu, za ktoré michalovská nemocnica nenesie zodpovednosť, nezodpovedali sme za spätný prevoz do nemocnice,“ reagoval hovorca siete nemocníc Svet Zdravia Tomáš Kráľ.

Sanitku naspäť teda mala zabezpečiť psychiatrická klinika na Stráňanoch. Z jej stanoviska vyplýva, že túto povinnosť si splnila. Ako Pavla Čolláková zo sekretariátu psychiatrickej nemocnice pre topky.sk vysvetlila, ich klinika neprevádzkuje vlastnú dopravnú zdravotnú službu pre pacientov. Prepravu pre pacientov však objednávajú od poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby. „Bezprostredne po vyšetrení tejto konkrétnej pacientky jej bola z ambulancie našim personálom objednaná preprava dopravnou zdravotnou službou Svet zdravia, ktorá túto pacientku do nášho zdravotníckeho zariadenia aj priviezla na konziliárne vyšetrenie z nemocnice Svet zdravia Michalovce,“ povedala Čolláková. „O samotnom meškaní dopravnej zdravotnej služby naša ambulancia nemala informáciu. Pacientka na prepravu čakala mimo priestorov ambulancie,“ dodala.

Andreu z michalovskej nemocnice prepustili 27. novembra. Tvrdí, že pri odchode dostala len sesterskú správu a za viac ako týždeň jej tamojší lekári nezistili, prečo odpadáva. Ona sa domnieva, že príčinou je nízka hladina cukru, pretože výskyt cukrovky majú v rodine. „Vraj si to vymýšľam, že to nie je nijako dokázané,“ spomína na rozhovor s nemocničným personálom, na ktorý si neodniesla dobré spomienky. „Prepustili ma s tým, že magnetickú rezonanciu hlavy si musím vybaviť sama, potom sa mám hlásiť u obvodnej lekárky,“ uviedla Michalovčanka.