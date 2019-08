Kočnerovi sa to rúca: Zverejnené správy môžu zlomiť krk viacerým, Šanta pravosť nepotvrdil

BRATISLAVA - O šifrovanej komunikácii z mobilnej aplikácie Threema, ktorú používal Marian Kočner, sa rozpráva už niekoľko dní. Ako mnoho iných vecí, aj táto sa dlho nepodarila utajiť a unikla do médií.

Marian Kočner je vo väzbe už vyše roka. Poslal ho tam Najvyšší súd pre zmenky, o ktorých sa pojednávalo posledné dva týždne. Okrem obžaloby z falšovania zmeniek má Kočner na krku aj obvinenie z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Počas pojednávania prokurátor Ján Šanta predložil komunikácie Mariana Kočnera z mobilnej aplikácie Threema. Má ísť o prepis správ medzi Marianom Kočnerom a Štefanom Aghom a aj medzi Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. Kočnerovi a Ruskovi advokáti namietali, aby sa komunikácia nečítala a nedostala do médií. Protistrana a prokurátor ju zase chceli čítať. Počas šiestich dní pojednávania však k čítaniu nedošlo. Spomínaná komunikácia sa však do médií opäť dostala.

V nej sa píše o Slintošovi a slinovinách. Na význam týchto pomenovaní sa často na súde pýtal aj Šanta, či advokát obhajoby Daniel Lipšic. Slintoš má byť prezývka pre Pavla Ruska, slinoviny jeho podpisy.

Druhá komunikácia je s Norbertom Bödörom a Marianom Kočnerom. Tam vyjadrujú podporu Smeru, bavia sa o prokurátorovi Šantovi, Danielovi Lipšicovi aj Borisovi Kollárovi. Spomína sa aj "Kali", čo je pre verejnosť známa prezývka pre exministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Zverejnené informácie obsahujú aj správu pre bývalú Kočnerovu pravú ruku Petra Tótha. Kočner mu mal poslať adresu bydliska novinára Jána Kuciaka. Práve zavraždený novinár bol medzi sledovanými Petrom Tóthom. Ten to potom zľahčoval s tým, že išlo len o paparazzovanie.

Paparazzoval, jeho sledujú

Aj Peter Tóth mal vypovedať na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, pred senát sa však nedostavil. Na svojom blogu zverejnil rozsiahly článok o tom, ako je sledovaný Slovenskou informačnou službou a prečo sa výpovede nemôže zúčastniť. Sudca ho však na septembrové pojednávanie nechal predvolať.

Večer pred Tóthovým článkom naň zverejnil avízo bloger Radovan Bránik. Do médií potom rozposlali fotografiu, ktorá zachytáva Petra Tótha a Radovana Bránika spolu v Mníchove.

Šanta nepotvrdil, či ide rovnakú komunikáciu

O stanovisku k únikom z vyšetrovania a k tomu, či takéto zverejňovanie listín zo spisu nemôže ohroziť prípad falšovania zmeniek, ale aj vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka, sme požiadali aj prokurátora Jána Šantu.

„Zotrvávam na stanovisku, že najskôr je potrebné vykonať dôkazy na hlavnom pojednávaní, a len ak sú takto dôkazy zverejnené v súlade s Trestným poriadkom, je možné ich následne medializovať. V intenciách uvedeného sa nemožno vyjadriť, či zverejnená komunikácia je tá, ktorú som ako prokurátor predložil súdu," povedal Šanta.

"Súdu, obhajobe a poškodenému som ako prokurátor predložil úplný prepis predmetnej komunikácie a tak sa obe strany mali možnosť oboznámiť s jej obsahom v plnom rozsahu. Inou komunikáciou v danej veci k dnešnému dňu nedisponujem," dodal prokurátor s tým, že sa dôrazne ohradzuje proti tomu , aby v tejto, alebo v ktorejkoľvek inej veci, zverejnil dôkaz pred jeho vykonaním na hlavnom pojednávaní.

"Nemám žiadne výhrady voči tomu, že zatiaľ súd mnou predmetné navrhované dôkazy nevykonal, pretože tieto dôkazy je možné vykonať kedykoľvek na ďalších hlavných pojednávaniach, čo považujem za postup súdu v súlade s Trestným poriadkom," uviedol prokurátor.

Kaliňák prepojenia odmieta, Fico zverejnil video​

Robert Kaliňák odmieta prepojenia medzi Smerom-SD a podnikateľom Marianom Kočnerom. Ak by ovládal políciu, nemohol byť podľa jeho slov obviňovaný z viacerých káuz ešte pred vraždou novinára a za bývalého vedenia polície.

"Ani nevieme, s kým si vlastne esemeskoval. To nie je štátom monitorované odpočúvanie, ktoré bolo zákonom schválené, v ktorom viete identifikovať, kto je kto," skonštatoval Kaliňák. Faktom podľa neho ostáva, že ani on, ani nikto iný zo Smeru-SD tam jasné prepojenie nemá. Medializované informácie o komunikácii podnikateľa označil za nezmysel. Považuje za signifikantné, že keď sa v radoch opozície prevalí problém, objaví sa snaha zakryť ich kauzy inými.

Poukázal na skúsenosti lídra koalície Progresívne Slovensko a Spolu Michala Trubana s užívaním drog. Zdôraznil, že obvinenia voči Kočnerovi padli už v auguste 2017, za bývalého vedenia polície. "Samotný Denník N informoval ešte v lete 2017, to znamená pred dvoma rokmi, dávno pred vraždou, o tom, že Marian K. je obvinený v ďalších kauzách, ďalšie sa vyšetrujú. Ten istý denník teraz píše, že o rok neskôr riadil celú políciu," poznamenal. S Robertom Kaliňákom sme sa pokúšali skontaktovať aj my, telefón nám však nezdvihol. Na telefonáty nám neodpovedal ani Norbert Bödör.

Robert Fico považuje zverejnenie komunikácie Kočnera s Bödörom a s bývalým novinárom a príslušníkom SIS Petrom Tóthom za chabý pokus prekryť informácie o drogových skúsenostiach šéfa Progresívneho Slovenska Michala Trubana. Fico o tom hovorí vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

"Musím tento pokus oligarchov, mocichtivých pánov a nešťastnej redakcie Denníka N označiť za veľmi chabý pokus prekryť to, čo nastváral pán Truban. Ukazuje sa, že tento líder má ďaleko od nového politika," vyhlásil Fico. Poukázal na to, že sa to nestalo prvýkrát. Fico spomína kauzu jeho telefonátu s Antoninom Vadalom, ktorý podľa neho nikdy nebol. Médiá kauzu otvorili podľa Fica v snahe prekryť daňovú kauzu vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku. "Ten telefonát nikdy nebol, ale účel svätí prostriedky," podotkol.

Podľa Jarjabka ide o súčasť volebnej kampane

Poslanec za Smer Dušan Jarjabek neberie podľa vlastných slov medializovanú komunikáciu vážne, považuje ju za súčasť volebnej kampane. "Pripravuje sa mediálna bomba, ktorá zatrasie mediálnym priestorom. Smeruje to k tomu, aby Smer-SD stratil čo najviac percent," povedal.

Na medializovanú komunikáciu sa rozhodol na mimoriadnom tlačovom brífingu zareagovať aj predseda hnutia Sme rodina. "Táto komunikácia nám dala odpovede na otázky, ktorá traumatizujú spoločnosť," povedal na brífingu Boris Kollár a dodal, že štát organizuje štátna mafia. Medzi "gangstrami" menoval Kočnera, Bödöra a bývalého šéfa NAKA Hraška.

Prečo mlčí Pellegrini?

Bývalý prezident a súčasný líder hnutia Za ľudí, Andrej Kiska, sa pýta, prečo teraz mlčí premiér Peter Pellegrini.

"Niektorí mi vyčítali, keď som ešte ako prezident povedal, že žijeme v mafiánskom štáte. Bolo to tvrdé, viem, ale vedel som, o čom hovorím. Postupne sa to odvtedy dozvedajú všetci. Čítam si komunikáciu Kočnera s Bödoröm, a pýtam sa premiéra Pellegriniho a Fica, ako inak nazvať naše Slovensko počas ich vládnutia? Priame dôkazy si dnes vďaka novinárom a odvážnym policajtom a prokurátorom môžu všetci prečítať," poslal v stanovisku Kiska.

"Kočner a Bödör mali pod palcom políciu na čele s Gašparom, ktorú hrubo vo svoj prospech a v prospech Smeru zneužívali proti novinárom, advokátom, prezidentovi a mnohým iným. Dnes sa pýtam, kde je premiér, prečo nemá tlačovku a negarantuje, že takéto veci sa už nedejú a nebudú sa opakovať? Káuz je toľko, že sa nedajú spočítať. Keď prišiel o život Ján Kuciak a jeho snúbenica a na povrch vyšli skutočnosti o prepojení mafie s vládnou mocou, rozhodol som sa ostať v politike, aj keď sa môj prezidentský mandát chýlil ku koncu. Každým dňom, keď sa dozvedám o ďalších a ďalších kriminálnych praktikách spojencov vládnej garnitúry, som presvedčený, že treba urobiť všetko čo je v našich silách, mojich, ale aj vašich priatelia, aby sme túto bezcharakternosť nahradili slušnou a poctivou politikou," dodal.