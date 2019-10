VIDEO Zadržiavaný pár austrálskych blogerov bol prepustený: Dokumentovali svoju cestu

Jolie Kingová a Mark Firkin z Perthu posledné dva roky dokumentovali na sociálnych médiách svoju cestu z Austrálie do Británie, no po uverejnení aktualizácií z Kirgizska a Pakistanu zhruba pred tromi mesiacmi sa odmlčali. Irán údajne zadržiaval pár pre prevádzkovaniu dronu bez povolenia. Po "veľmi chúlostivých rokovaniach" s úradmi v Teheráne boli obaja prepustení. "Vracajú sa do Austrálie, kde sa znova zvítajú so svojou rodinou," povedala Payneová novinárom v Sydney, dodajúc, že sú "v dobrej nálade" a ich zdravotný stav je tiež dobrý.

Osud akademičky z Melbournskej univerzity Kylie Mooreovej-Gilbertovej, tretej Austrálčanky, ktorá bola minulý mesiac identifikovaná ako zadržiavaná v Iráne, však "zostáva aj naďalej komplikovaný," uviedla Payneová. "Zadržiavajú ju už dlhší čas a čelila iránskemu právnemu systému. Bola usvedčená a odsúdená," povedala austrálska ministerka zahraničných vecí. "Neakceptujeme obvinenia, na základe ktorých bola odsúdená, a budeme sa snažiť o jej návrat do Austrálie," dodala Payneová.