Na Trubana sa to valí: Reakcie na VIDEO, kde hovorí o drogách, ozvala sa aj strana Spolu

Bugárovci sa citlivej téme drog nevyhýbajú. Sami dokonca argumentujú, že v minulosti to boli práve oni, kto prišiel s novelou zákona. "Strana Most-Híd svoj postoj k drogám pretavila do návrhu zákona o dekriminalizácii drog. Cieľom novely bolo, aby prísne tresty postihovali dílerov. Dôležitou oblasťou boja proti drogám je prevencia a osveta," pripomenula strana Most.

Zdroj: Topky/Maarty

Strana má však obavy z prístupu Trubana počas prednášky. "Z krátkeho úryvku nám nie je jasné, pred akým publikom hovorí šéf PS. Na videu sú mladí ľudia, ktorým pán Truban užívanie drog vykresľuje pozitívne. Byť účastníkom hocijakého vzdelávacieho tréningu, na ktorom vás tréner motivuje vlastnými drogovými zážitkami, je horšie ako badtrip. Je to nezodpovedné až surrealistické," dodalo tlačové oddelenie strany.

Národniari sú jasne proti dekriminalizácii

Poslancov zo Slovenskej národnej strany výrazne vyrušuje predmetné video hlavne v kontexte Trubanových ambícií na premiérske kreslo. „Nechce sa mi veriť, že človek, ktorý chce zostavovať budúcu vládu, zľahčuje a bagatelizuje užívanie drog, Z videa môže mať divák dojem, že drogy sú dokonca prospešné. Takéto vyjadrenia sú podľa mňa doslova bezpečnostným rizikom pre Slovensko. Rázne odmietame používanie drog. Sme zásadne proti ich dekriminalizácii, pretože našou povinnosťou je chrániť najmä mladú generáciu," myslí si Štefan Zelník zo SNS.

Štefan Zelník a Anton Hrnko Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"Skúsenosti zo štátov, kde drogy boli tolerované, jasne ukazujú, že mali negatívny dopad pre spoločnosť. Bol zaznamenaný nárast samovrážd, prostitúcie a kriminality,“ uzavrel Zelník.

Liberáli video nekomentujú, drogy však odmietajú

Svoj postoj k videu vyjadrila aj strana Sloboda a Solidarita "Je to príliš krátka sekvencia, aby sme z nej mohli robiť závery. Postoj strany SaS k drogám je negatívny, pretože užívateľom oveľa viac berú, ako dávajú a zaťažujú spoločnosť nákladmi, ktoré by sa dali využiť inak a rozumne. Ak však užívatelia tvrdých drog prepadnú závislosti, treba na nich hľadieť ako na ľudí, ktorí potrebujú pomoc, a neotáčať sa im chrbtom. Sme však proti tomu, aby za jeden joint ľudia končili vo väzení," myslí si strana SaS.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák ​

Varovanie pred účinkami marihuany

K situácii sa vyjadril aj koaličný partner Progresívneho Slovenska, strana Spolu - občianska demokracia. "Michal Truban vo videu varuje pred účinkami marihuany. V strane SPOLU – občianskej demokracii sa budeme v otázke drogovej politiky riadiť najmä názormi a odporúčaniami odborníkov na túto problematiku. Najmä alkoholizmus a gamblerstvo sú závažným a rozšíreným spoločenským problémom pre závislých, ich rodinu a okolie, ktorý je potrebné riešiť a pristupovať k nemu odborne, nie na základe mýtov," tlmočila stanovisko strany Spolu hovorkyňa Silvia Hudáčková.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Video sa dostalo aj do radov kresťanských demokratov, ktorí už podpísali pakt o neútočení so stranou PS a Spolu. "Nie je nevyhnutné mať vlastnú, autentickú, zlú skúsenosť s drogami. Dnes poznáme dosť príkladov na to, aby sa škodlivosť drog dala popísať sprostredkovane. Postoj strany KDH k drogám je prísne konzervatívny. Obete treba liečiť, pachateľov je potrebné prísne trestať," uviedlo hnutie KDH pre topky.

Horúco na sociálnej sieti

Svoje stanovisko na sociálnej sieti uviedli aj ďalšie osobnosti politického života. K prípadu mal čo povedať aj predseda parlamentu Andrej Danko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Užívatelia drog nemôžu vládnuť Slovensku. Líder Progresívneho Slovenska Truban sa priznal k užívaniu drog. Vraj len marišku. Takýto premiér Truban na rokovaní lídrov Európskej únie v Bruseli má hájiť záujmy Slovenska?" napísal na sociálnej sieti Danko.

Fico hovorí o drogových excesoch

Podľa predsedu Smeru Roberta Fica rozprával Michal Truban deťom o svojich drogových excesoch. Fico považuje zverejnenie komunikácie Mariana Kočnera s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom za chabý pokus prekryť informácie o drogových skúsenostiach šéfa Progresívneho Slovenska Michala Trubana. Hovorí to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

Podľa bývalého starostu bratislavských Vajnor Jána Mrvu je spomínané video za čiarou.

Zdroj: Facebook/Ján Mrva

Ticho nezostala ani bývalá, výrazná členka SNS Anna Belousovová.

Zdroj: Facebook/Anna Belousovová

Na spomínanom videu je Michal Truban v roku 2013 počas motivačnej prednášky na jednej zo slovenských univerzít. Počas nej sa nevyhol zmienkam o tom, aké skúsenosti mal s drogami a alkoholom v mladosti. V krátkom úryvku z prednášky je vyobrazená práve jedna zo spomínaných pasáží.

Video ešte včera okomentoval aj samotný Truban. „Je to výsek z niektorej z prednášok, kde hovorím o svojich skúsenostiach z podnikania a o tom, aký to bol život, keď sme s kamošom na intráku rozbiehali firmu. Hovorím úprimne aj o mojej skúsenosti s marihuanou. Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí jej účinku. Nemám problém o tom hovoriť otvorene, lebo ma hnevá, keď niekto trávu vyskúšal a potom sa tvári, že nie,“ myslí si šéf Progresívneho Slovenska.