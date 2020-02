Geniálne! Robia vám deti v obchode scény? Matka vymyslela skvelý spôsob, ako s tým skoncovať

BRATISLAVA - Takmer každý rodič to pozná... Keď sa vyberiete s dieťaťom do obchodu, viac času veľakrát strávite jeho usmerňovaním ako samotným nákupom. Dieťa vystrája, behá po obchode alebo sa dokonca "hádže o zem", lebo mu nechcete kúpiť nejakú sladkosť. Teraz však má byť tomu koniec. Jedna matka totiž vymyslela spôsobiť, ako dieťa počas nákupu zabaviť. Vyskúšate to?

Týždenný nákup môže byť pre rodiča dosť stresujúci, ak sa rozhodne vziať so sebou svoje dieťa. Všetky tie detské scény nielen rodiča vyčerpávajú, ale veľa krát spôsobujú aj hanbu. Jedna matka však vymyslela spôsob, ako s takýmito scénami skoncovať a dokonca urobiť z nákupu pre dieťa zábavu. So svojim objavom sa podelila s ostatnými mamičkami na Facebooku. A tie sú nadšené.

Amanda Warburton prežívala podobné situácie. Jej syn vedel byť počas týždenného nákupu, ako sama povedala, "kráľovským tŕňom v zadku". Jej syn James od nej utekal, kričal alebo spustil hlasný plač. Potom však prišla na to, ako to celé zmeniť. Nenechala si to však len pre seba, ale hneď sa so svojim nápadom podelila na facebookovej skupine "The Motherload", ktorá má viac ako 88-tisíc účastníkov, pričom príspevok doplnila fotografiami. Ostatné mamičky označili jej objav za geniálny!

Keď Amanda zistila, že sa jej syn v škôlke najradšej hrá na strážnika, vtedy jej prišiel na rozum nápad, ako syna v obchode "zamestnať" a urobiť z toho aj zábavu. Jamesa "pasovala" za „strážcu nákupu," pričom mu dokonca vyrobila aj vestu, aby sa vedel úplne vžiť do svojej role.

Vždy má so sebou nákupný zoznam s obrázkami jednotlivých potravín, ktorý mu vlastnoručne Amanda vyrobí. Nachádza sa na ňom aj nákupný košík, do ktorého potom musí presunúť potraviny. „Zoznam som vyrobila sama doma pomocou Wordu a Google. Potraviny som vytlačila a nalepila na papier," prezradila Amanda v skupine. Aké jednoduché, že?

Rodičia sú napadom nadšení

Členovia skupiny, v ktorej nápad Amanda zdieľala, sú nadšení. Jeden napísal: „Jeho bundička je úplne roztomilá. Vyzerá byť úplne ponorený do tejto úlohy. Fantastický nápad." Ďalší s ním súhlasil: „Myslím, že je to vynikajúci nápad. Zapojíte ich do nakupovania a oni sú tak nadšení, že môžu pomôcť!“

Iní boli zase inšpirovaní, že si to chcú vyskúšať sami, a napísali: „Aký skvelý nápad, ukradnem vám to.“ A niektorí dokonca požadovali ďalšie informácie, napríklad odkiaľ je kontrolný zoznam a navrhli jej, aby si ten nápad patentovala.