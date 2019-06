FOTO Zoznámte sa s chlapcami, ktorí mali dobiť manželov v MHD! Pózy a frajerina na nete

Z 20 svedkov, ktorí v čase udalosti sedeli v linke č.83, sa na polícii prihlásili dvaja. No aj to stačilo na to, aby zástupcovia zákona identifikovali tých, ktorí by mali mať na svedomí nepríjemné zranenia 52-ročného muža a jeho 50-ročnej manželky, ktorú dokonca museli operovať.

Po nazhromaždení dostatku dôkazov vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči dvom 18-ročným mladíkom - Ondrejovi Á. a Stanislavovi G. z Bratislavy. "Obvinení spolu s ďalšími dvomi mladistvými mali nastúpiť do autobusu idúceho zo zastávky SAV v smere na zastávku Damborského," uviedli zástupcovia zákona.

Incident sa odohral v linke č. 83 pred polnocou. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Fyzický útok má mať podľa vyjadrenia polície na svedomí Ondrej, ktorý čelí v tejto súvislosti obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva, za ktorý mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov. Manželom mal uštedriť viacero úderov do tváre, použiť mal päste.

Stanislav im mal potom vulgárne nadávať, mal sa im tiež vyhrážať fyzickou likvidáciou. Čelí obvineniu zo zločinu vydierania a prečinu nebezpečného vyhrážania za ktorý v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.

Frajerina na internete

Chlapci, ktorí majú mať na svedomí útok, sa momentálne nachádzajú vo väzbe. Príbuzní jedného z nich tvrdia, že všetkému predchádzala potýčka. Pre televíziu Markíza sa dokonca vyjadrili, že mladík sa na polícii prihlásil sám a ženu udrel omylom.

Zdroj: Facebook

Na sociálnych sieťach sa však tínedžeri prezentujú veľmi "frajersky". Nechýba napríklad snímka, kde sa chvália peniazmi a sami seba počastovali nelichotivým prívlastkom alkoholici.

Na titulnej fotografií jedného z nich dokonca istý čas svietil nápis "cocaine".

Ešte v roku 2017, teda pred oslavou osemnástin, na záberoch nájdete aj tvrdý alkohol.

To všetko dopĺňajú rýmované posolstvá smerujúce ku kamarátom na sociálnej sieti.

Aj v tomto prípade však môže ísť iba o obyčajnú frajerinu pred obecentstvom na Facebooku. Či sa mladíci dopustili omnoho horšieho prehrešku v realite, preukáže až ďalšie policajné vyšetrovanie.