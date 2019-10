Vyšetrovanie surového útoku na manželov v bratislavskej MHD ukončili: Nespratníci sa možno postavia pred súd

Podľa polície ide o expresné ukončenie vyšetrovania útoku, ktorý sa odohral 22. mája pred polnocou v linke číslo 83 v smere do Dúbravky. „Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV po vykonaní všetkých procesných úkonov ukončil prípravné konanie, a to podaním návrhu na podanie obžaloby do rúk prokurátora,“ informovali muži zákona. „Obvinení budú mať teraz možnosť uzavrieť s prokurátorom dohodu o vine a treste alebo pôjde celá vec na súd,“ doplnili.

Obvinení mladíci majú mať na svedomí zranenia 52-ročného muža a jeho 50-ročnej manželky, ktorú museli operovať. Agresorov malo vyprovokovať, že pár ich upozornil na ich hlučné a neslušné správanie. Nespratníci mali vo vozidle MHD aj fajčiť a robiť okolo seba neporiadok.

„Zatiaľ čo prvý z dvoch obvinených zavretými päsťami niekoľkokrát udrel oboch manželov a jednému z nich spôsobil týmto konaním ťažké zranenia v oblasti hlavy, druhý obvinený sa následne začal so zdvihnutými rukami poškodeným manželom vyhrážať zabitím. Po vystúpení z vozidla MHD mali obaja obvinení mladíci v blízkosti poškodených manželov uviesť, že ak pôjdu na políciu, tak ich zabijú,“ opísala priebeh incidentu polícia.

Mladí muži boli za uvedené konanie obvinení pre trestné činy ublíženia na zdraví, vydierania, nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. „Touto cestou sa ešte raz chceme poďakovať cestujúcim z autobusu, ktorí sa prihlásili na polícii a k veci vypovedali. Aj vďaka vám sme tento prípad urýchlene objasnili,“ dodali policajti.